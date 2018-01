Innowacyjna technika badania sarkofagów

Przed zamknięciem sarkofagu, egipskie mumie umieszczano w ozdobnych skrzyniach z papirusu. Dzięki nowej technice skanowania, naukowcy będą mogli odczytać ich treść bez otwierania całości.

Zdjęcie Dzięki nowej technice można badać mumie bez otwierania sarkofagów /AFP

Nowa technika została opracowana przez badaczy z University College London na potrzeby analiz mumii z zamku Chiddinstone w hrabstwie Kent w Anglii. Na podnóżku odkryto słowo "Irethorru", które nie było widoczne gołym okiem. Irethorru było niegdyś bardzo popularnym imieniem i tłumaczy się je jako "oko Horusa jest przeciw moim wrogom".



Skrawki papirusu, których używano do pochówku były używane do list zakupów czy zeznań podatkowych, więc może istnieć szeroki katalog pism dający ogromny wgląd w życie mieszkańców starożytnego Egiptu.



- Ponieważ papirus odpadowy był wykorzystywany do tworzenia prestiżowych obiektów, zostały one zachowane przez 2000 lat - powiedział prof. Adam Gibson, kierownik projektu.



Skaner wykorzystuje światło o różnych długościach fali, aby przenikać przez poszczególne warstwy materiału. Fotony wchodzą w interakcję z atramentem, dzięki czemu świecą w określony sposób, co może zostać odebrane przez analizator. Ta technika jest całkowicie nieszkodliwa dla reliktów.