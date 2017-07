Imagine Cup 2017 - polski zespół Idea_hunters gotowy na finał

Imagine Cup, czyli technologiczne mistrzostwa świata młodych programistów, świętuje w tym roku swoje 15-lecie. Podczas jubileuszowego finału, który odbędzie się w Seattle, Polskę reprezentować będzie zespół Idea_hunters.

Zdjęcie dea_hunters, od lewej: mjr dr. inż. Mariusz Chmielewski (mentor zespołu), Paweł Pieczonka, Magdalena Lebiedziewicz i Bartosz Dudziński. Obok ich Elephant /materiały prasowe

Zespół tworzą go studenci wywodzący się z Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Studenci zaprojektowali inteligentne, textroniczne ubranie dla niemowląt, które dzięki wszytym w nie sensorom i czujnikom potrafi na bieżąco monitorować funkcje życiowe dziecka, np. temperaturę ciała czy rytm bicia serca oraz informować o wskaźnikach rodziców. Finałowa faza zmagań uczestników Imagine Cup odbędzie się już w przyszłym tygodniu - 24 i 25 lipca. 54 zespoły z różnych zakątków świata, w tym zespół z Polski będą walczyć o nagrodę główną w wysokości 100 tysięcy dolarów. Zwycięski projekt i drużyna ogłoszone zostaną już 27 lipca.

Ubranie, które "przeczyta" dziecko

Magdalena Lebiedziewicz, Bartosz Dudziński i Paweł Pieczonka - to członkowie ekipy Idea_hunters, która będzie reprezentować Polskę podczas światowego finału Imagine Cup 2017. Ta grupa studentów Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, pracująca pod opieką mjra dr. inż. Mariusza Chmielewskiego z tamtejszego Instytutu Systemów Informatycznych wystartowała w krajowych eliminacjach konkursu z projektem, który z militariami ma niewiele wspólnego.

Elephant to projekt tzw. "textronicznego ubranka" niemowlęcego dla dzieci w wieku do 12 miesięcy. Jego głównym zadaniem jest monitorowanie funkcji życiowych dziecka, a także stymulowanie prawidłowego rozwoju układu mięśniowego. Prototyp zakłada zintegrowanie przygotowanej autorskiej elektroniki odpowiedzialnej m.in. za: pomiary temperatury i potliwości ciała, aktywności mięśniowej i oddechowej oraz funkcji serca. Zbierane w ten sposób dane tworzą całościowy obraz stanu zdrowia niemowlaka. W przypadku wykrycia niepożądanych objawów, rozwiązanie natychmiast informuje rodzica lub opiekuna o wystąpieniu nieprawidłowości i potencjalnym zagrożeniu



"Wyjazd na finały światowe Imagine Cup 2017 to dla nas przede wszystkim olbrzymi zaszczyt. Konkurencja w poprzednich etapach nie była mała, ponadto niektóre pomysły naszych kolegów były naprawdę niezwykłe. Ogromnie się cieszymy, że to właśnie nasza drużyna Idea_hunters będzie jako Drużyna Narodowa reprezentować Polskę w Seattle. Mamy nadzieję, że udział w finałach pomoże nam w spełnieniu marzenia, aby ubranka Elephant trafiły do domów, aby monitorowały stan dzieci i wspomagały rodziców w codziennej pielęgnacji ich skarbów. Wierzymy, że wygrana przybliży nas do spełnienia tego marzenia" - powiedziała Magdalena Lebiedziewicz reprezentująca zespół Idea_hunters.

Pomysły, które wchodzą w życie

Sukcesem podczas tegorocznej polskiej edycji Imagine Cup może jednak pochwalić się więcej ekip. Wiele zespołów od pomysłów przeszło do ich realizacji i wkroczyło na ścieżkę rozwoju. Niektóre nawet wdrażają swoje projekty dzięki temu, że ich pomysły zostały zauważone w czasie konkursu.



Dla czterech zespołów, które zajęły pierwsze miejsca w każdej z kategorii - czyli wspomnianego wyżej Idea_hunters, a także MIDI Studio Team, Pyra Squad oraz Activy, Dyrektor Generalny Microsoft w Polsce - Mark Loughran przygotował wyjątkową nagrodę. Na jego zaproszenie zwycięskie zespoły będą miały szansę wziąć udział w dedykowanym i kameralnym spotkaniu mentoringowym i sesjach coachingowych z udziałem członków zarządu Microsoft w Polsce.

Dwa wyróżniające się w kategorii specjalnej Smart City Challenge zespoły - PRking i Activy - zostały zaproszone do dołączenia do Startberry. To społeczność i przestrzeń kreatywna oraz program akceleracyjny dla dojrzałych startupów, którego uruchomienie w marcu ogłosił podczas swojej wizyty w Warszawie Satya Nadella, CEO Microsoft Corporation. Projekty te odpowiadają na potrzeby rozwoju metropolii i kwestii zwiększającego się ruchu na ulicach miast. Obydwa zespoły wraz z jeszcze jednym uczestnikiem tej kategorii konkursu - Netizens rozwijają swoje pomysły pod bacznym okiem mentorów z firmy Future Processing, która odniosi sukcesy w obszarze rozwiązań informatycznych z obszaru smart city na rynku europejskim.



Trzy zespoły TechnoZone, Univerko i PRking zostały zauważone przez firmę APN Promise, która udzieli wsparcia w rozwoju tych pomysłów, tak aby miały one jak największą szansę wejścia na rynek.



W maju 2017 projekty trzech zespołów - Activy, MedBiz, TechVision zaprezentowane zostały podczas największej technicznej konferencji w Europie Środkowo-Wschodniej gromadzącej ponad 250 startupów z regionu - infoShare 2017.



Imagine Cup to trampolina dla wielu nowatorskich pomysłów, które dzięki spotkaniom z ekspertami, inwestorami VC oraz zdobywaniu biznesowego know-how, mogły przejść w fazę realizacji. Przyszli startupowcy zyskują tu możliwość rozwinięcia skrzydeł i rozpoczęcia komercjalizacji własnego pomysłu. Zwycięzcami w tym konkursie są nie tylko te zespoły, które zakwalifikowały się do finałów czy zameldowały na kolejnych stopniach na podium, lecz wszyscy, którzy mieli odwagę pokazać swoje projekty światu i skonfrontować je z biznesowymi realiami. Podczas tegorocznej edycji trzymamy więc kciuki nie tylko za reprezentujący Polskę w Seattle zespół Idea_hunters, lecz także za pozostałe zespoły, które sowimi rozwiązaniami mogą zmienić świat.