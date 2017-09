Hong Kong Airlines nowym operatorem A350 XWB

Linie lotnicze Hong Kong Airlines odebrały swój pierwszy samolot A350-900, dzierżawiony od AerCap, zostając 15. przewoźnikiem, który eksploatuje najnowszy i najbardziej efektywny samolot szerokokadłubowy. Hong Kong Airlines łącznie nabędzie 21 samolotów A350 XWB, w tym 15 zakupionych bezpośrednio od firmy Airbus i 6 dzierżawionych od niezależnych leasingodawców.

Zdjęcie Airbus A350 XWB w barwach linii Hong Kong Airlines /materiały prasowe

A350 XWB zapewni niedoścignioną efektywność ekologiczną i niezrównany komfort podróży w sieci połączeń przewoźnika. Linie Hong Kong Airlines zamówiły swój A350-900 w układzie z trzema klasami i łącznie 334 fotele, w tym 33 w klasie biznesowej, które można całkowicie rozłożyć do snu, 108 w nowej klasie "Economy Comfort" oraz 193 w klasie ekonomicznej. Samolot oferuje najnowsze wyposażenie kabiny, w tym zupełnie nowy system rozrywkowy i pełną łączność w locie. Po wstępnym okresie lotów na regionalnych trasach, A350-900 linii Hong Kong Airlines w grudniu tego roku zacznie obsługiwać połączenia dalekodystansowe, zaczynając od lotów bez międzylądowań do Los Angeles.



A350 XWB oferuje najnowocześniejszą konstrukcję aerodynamiczną, kadłub i skrzydła z włókna węglowego oraz nowe, paliwooszczędne silniki Rolls-Royce. Technologie te przekładają się na niedościgniony stopień efektywności operacyjnej, zapewniając 25-procentowe ograniczenie spalania i emisji oraz znacznie niższe koszty utrzymania. Przestronność, cisza, piękne wnętrze i nastrojowe oświetlenie zapewniają wysoki komfort oraz dobre samopoczucie pasażerów, wyznaczając nowe standardy wrażeń podczas lotu. Jako jeden z pierwszych samolotów wyposażonych w kabinę "Airspace by Airbus", A350 XWB gwarantuje wysoki komfort, dobre samopoczucie i najnowsze technologie pasażerom i załodze.



Dotychczas Airbus otrzymał 848 wiążących zamówień na A350 XWB od 45 klientów z całego świata, co oznacza, że już teraz jest to jeden z najlepiej sprzedających się samolotów szerokokadłubowych w historii. Region Azji i Pacyfiku, w którym złożono 287 wiążących zamówień na A350, reprezentuje ponad jedną trzecią łącznej sprzedaży tego typu.