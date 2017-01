Grafen 3D - najmocniejszy materiał na Ziemi

Naukowcy wynaleźli najmocniejszy i najlżejszy materiał na Ziemi. Jest 10 razy mocniejszy od stali.

Zdjęcie Grafen 3D /materiały prasowe

Przez kilka ostatnich lat naukowcy uważali, że to grafen jest najtrwalszym materiałem na świecie. Ale mimo że wyróżnia się smukłością i unikalnymi właściwościami elektrycznymi, niezwykle trudno było o wytworzenie jego struktur trójwymiarowych. Naukowcy MIT odkryli, że łączenie małych płatków grafenu w strukturę przypominającą siatkę, nie tylko pozwala na zachowanie wytrzymałości materiału, ale także jego porowatości.



Na podstawie badań przeprowadzonych na modelach powstałych z drukarki 3D, naukowcy ustalili, że nowy materiał jest co najmniej 10 razy mocniejszy od stali, mimo że zachowuje tylko 5 proc. jej gęstości. Dzięki temu już wkrótce może powstać cała seria bardzo wytrzymałych i lekkich materiałów.



Zjawiska zachodzące z grafenem 3D przypominają te w papierze. Pod postacią arkuszu (struktura dwuwymiarowa), papier jest stosunkowo mało wytrzymałym materiałem. Ale gdy nadamy mu konkretny trójwymiarowy kształt, np. zwiniemy w tubę, znacznie wzrasta jego wytrzymałość.



Stopień skomplikowania grafenu 3D jest tak duży, że prawdopodobnie nie da się go uzyskać za pomocą innych technik produkcyjnych, niż druk trójwymiarowy.

Polski grafen

Tymczasem "Gazeta Polska Codziennie" podaje, że rodzima firma Nano Carbon wprowadziła do sprzedaży arkusze grafenu o rozmiarach 50 x 50 cm. Wielkopowierzchniowy grafen wyprodukowano w warszawskim Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych. Można go wykorzystać do produkcji paneli słonecznych, a także wysokowydajnych akumulatorów służących do magazynowania energii. To niezwykle ważne w kontekście rządowych planów związanych z rozwojem elektromobilności - podkreśla "Gazeta Polska Codziennie".