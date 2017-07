Google wypuszcza w Kalifornii sterylne komary

Należąca do Google firma wypuszcza w Kalifornii miliony komarów - ma to pomóc w walce z wirusem Zika.

Zdjęcie Wkrótce komary zarażone wirusem Zika staną się przeszłością? /AFP

Verily - odnoga należącej do Google firmy naukowej Alphabet - uwalnia i zamierza uwolnić jeszcze miliony samców komarów zarażonych naturalnie występującymi bakteriami, które czynią je całkowicie sterylnymi. To największa taka próba terenowa w historii Stanów Zjednoczonych, która stanowi część walki z wirusem Zika i dengą.



Naukowcy stworzyli specjalnego robota, który każdego tygodnia wypuszcza na wolność ok. miliona niepłodnych samców komarów. Pierwsze 20 mln owadów zostało już wypuszczone w hrabstwie Fresno w Kalifornii.



Wcześniejsze tego typu projekty były zarządzane ręcznie. Zaangażowanie zautomatyzowanego systemu w proces uwalniania komarów umożliwia uwolnić więcej owadów w krótkim czasie. To z kolei może dać odpowiedź na pytanie: co jest istotnym czynnikiem w przypadku rozprzestrzeniania się poważnych chorób.



- Jeżeli naprawdę chcemy pomagać ludziom na całym świecie, musimy być w stanie wyprodukować dużo komarów i wypuścić je do miejsc, w których znajduje się dużo samic - powiedział Linus Upson.



Zmodyfikowane komary uwalniane przez Verily są regulowane przez Agencję Ochrony Środowiska (EPA), która zajmuje się "zwalczaniem szkodników mikrobiologicznych".