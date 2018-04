Geolodzy zbadali wewnętrzną strukturę superwulkanu Yellowstone

Geolodzy odkryli szczegóły wewnętrznej budowy superwulkanu Yellowstone, w tym jego warunków fizycznych, składu chemicznego i przyczyn powstawania jego różnych warstw. Osiągnięcie to zostało opisane w pracy naukowej opublikowanej w czasopiśmie "Geophysical Research Letters".

Zdjęcie Nikt nie wie, co dokładnie dzieje się pod Yellowstone /123RF/PICSEL

Za to nowatorskie badanie odpowiadają Dylan Colon i Ilya Bindeman z University of Oregon oraz Taras Gerya ze Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Technologii w Zurychu. Korzystając z detekcji za pomocą fal sejsmicznych, naukowcy odkryli głęboko pod Yellowstone wielkie nagromadzenie magmy.Stwierdzono, że kaldera superwulkanu wydziela dużo helu i dwutlenek węgla, co może być wyjaśnione tylko przez obecność magmy głęboko pod ziemią.

To doprowadziło naukowców do przekonania, że na dużych głębokościach znajduje się spora dodatkowa komora magmowa, a w 2015 roku, badania sejsmologiczne potwierdziły to przypuszczenie. Nikt jednak nie wie, co dokładnie dzieje się pod Yellowstone. Dlatego, aby dowiedzieć się na ten temat nieco więcej, eksperci wykonali symulację z wykorzystaniem superkomputera.

Analiza została przeprowadzona z uwzględnieniem zebranych dotychczas danych sejsmicznych i przy zastosowaniu znanych nam praw fizyki rządzących głęboko pod ziemią. W rezultacie geolodzy potwierdzili, że na głębokości 5 do 10 kilometrów znajduje się tak zwana strefa przejściowa kruchego tworzywa, czyli brak jest tam twardych skał górnej części skorupy ziemskiej. Złożone fizyczne warunki panujące w tym obszarze prowadzą do powstawania względnie stałej, stopionej skały zalegającej na głębokości 10-20 km. Jest to głównie gabro - skała zestalona z magmą o wysokiej temperaturze topnienia.

Poniżej tej warstwy, na głębokości od 20 do 40 km, znajduje się spora część zalegającej magmy. Znajdujące się na górze jezioro Yellowstone jest przez nią stale podgrzewane, a znajdująca się tam woda stale karmi słynne gejzery i gorące źródła Yellowstone. Dzięki prowadzonym analizom fal sejsmicznych, naukowcy odkryli charakterystykę leżącego głęboko pod Yellowstone pióropusza magmy, który sięga o wiele dalej niż sądzono. Niestety, do tej pory prace naukowców nie zbliżyły nas do ustalenia, kiedy i czy w ogóle, dojdzie do kolejnej erupcji superwulkanu.