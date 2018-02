Geny Tainów obecne u współczesnych mieszkańców Karaibów

Rdzenni mieszkańcy Karaibów doznali hiszpańskiej inwazji w XV wieku. W ciągu zaledwie 30 lat Tainowie zostali zmieceni z powierzchni ziemi z powodu chorób, niewolnictwa i brutalnych praktyk Europejczyków.

Zdjęcie Geny Tainów odkryte u współczesnych mieszkańców Karaibów /© Glowimages

Tak uważano do tej pory. Nowe badania molekularne rzucają nowe światło na historię Tainów. Naukowcy zsekwencjonowali pierwszy pełny starożytny genom przedeuropejskich ludów Karaibów i odkryli, że wielu rdzennych wyspiarzy do dziś nosi w sobie pozostałości wymarłych przodków. Potwierdza to zatem, że mieszkańcy Karaibów faktycznie wywodzą się od Tainów.



- To fascynujące odkrycie. Wiele książek historycznych mówi, że rdzenna ludność mieszkańców Karaibów została niemal całkowicie zniszczona. To nieprawda. Wiemy, że na Karaibach zachodzi pewna forma genetycznej ciągłości - we krwi współczesnych mieszkańców Karaibów są geny Tainów - powiedział dr Hannes Schroeder.



Analiza genetyczna Tainów była możliwa dzięki odkryciu szczątków szkieletu w jaskini na wyspie Eleuthera, która jest częścią Bahamów. Biorąc pod uwagę gorącą i wilgotną naturę Karaibów, odkrycie jakichkolwiek ilości DNA było mało prawdopodobne, ale ku zaskoczeniu wszystkich - udało się to. Przebadany genom pochodzi od kobiety, która żyła na Eleutherze około 1000 lat temu, przynajmniej pół wieku przed pojawieniem się Hiszpanów.



Zsekwencjonowany genom został porównany z genomem mieszkańców Portoryko. Okazało się, że są oni bardziej spokrewnieni z mieszkanką Eleuthery niż się wydawało.