Jesteśmy coraz bliżej przełomu w kategoriach elektroniki ubieralnej. Naukowcy stworzyli urządzenie, który może generować energię elektryczną z ruchów ciała.

Zdjęcie TENG wykorzystuje ruchy palców do wytwarzania prądu elektrycznego /materiały prasowe

Zespół uczonych z Uniwersytetu w Buffalo i Instytutu Półprzewodników Chińskiej Akademii Nauk opracowali pokrytą złotem tabliczkę, która wytwarza energię wykorzystując tylko ruchy ciała. Gadżet zwany nanogeneratorem tryboelektrycznym (TENG) może sprawić, że w przyszłości będziemy ładować nasze telefony prostymi ruchami palców.



- Nikt nie lubi być przywiązany do gniazdka elektrycznego lub ładowarki. Ciało ludzkie jest obfitym źródłem energii. Pomyśleliśmy - dlaczego nie wykorzystać go do samodzielnego wyprodukowania energii? - powiedział Qiaoqiang Gan, główny autor badań.



TENG jest wykonany z dwóch cienkich złotych folii (jedna z nich jest pofałdowana) oddzielonych warstwą polidimetylosiloksanu (PDMS) - tej samej substancji opartej na krzemie, którą wykorzystuje się do produkcji soczewek kontaktowych.



Generatory tryboelektryczne zawsze składają się z dwóch różnych materiałów - jeden jest donorem elektronów, a drugi ich akceptorem. Gdy materiały są złączone, elektrony przepływają z jednego do drugiego. Zgięcie palca powoduje tarcie między warstwami złota i PDMS, umożliwiając przepływ ładunków.



- Zginanie palca powoduje przepływ elektronów tam i z powrotem między warstwami złota. Im większe tarcie, tym większa ilość prądu zostaje wyprodukowana - dodał Yun Xu, drugi z autorów badań.



TENG nie jest pierwszym wynalezionym generatorem tryboelektrycznym, ale wydaje się, że jako pierwszy pokonuje dwie ważne przeszkody - koszty i łatwość produkcji. TENG pomimo rozmiarów 1,5 na 1 cm jest w stanie dostarczyć maksymalne napięcie 124 woltów. Obecnie to za mało, by naładować smartfona, ale w przyszłości może być inaczej.