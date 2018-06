Fjord Cat - najszybszy prom pływający do Norwegii

Fjord Cat to nowoczesny prom firmy Fjord Line pokonujący trasę morską między Danią a Norwegią w rekordowo szybkim czasie 2 godzin 15 min. Rejsy będą się odbywały do 10 września.

Zdjęcie Fjord Cat /materiały prasowe

Prom typu katamaran startuje w porcie w Hirtshals (Dania) płynąc z maksymalną prędkością 80 km/h dopływa po dwóch godzinach i kwadransie do portu w Kristiansand - głównego miasta Norwegii południowej. Ze statystyk Fjord Line wynika, że szlak ten wybierają nie tylko rodacy jadący na południe Norwegii, ale także w stronę fiordów, np. do Stavanger czy Bergen. Powodem są atrakcyjne ceny biletów oraz krótki czas morskiej podróży.



Katamaran w 1998 roku ustanowił światowy rekord prędkości w rejsie transatlantyckim i jest aktualnie najszybszym statkiem pływającym pomiędzy Norwegią a Danią. "Kociak" dzięki czterem silnikom Ruston o łącznej mocy 40 000 koni mechanicznych rozpędza się do 44 węzłów (ok. 80 km/h) i pokonuje cieśninę Skagerrak w zaledwie 2 godziny 15 minut! To o godzinę krócej niż konkurent Fjord Line kursujący na tej samej trasie.



Południe Norwegii to ulubione miejsca wypoczynku Norwegów z całego kraju, głównie za sprawą cieplejszego morza wzdłuż Skagerrak, piaszczystych plaż i setek urokliwych wysepek wybrzeża Sørlandet, gdzie nietrudno znaleźć odosobnioną zatoczkę i cieszyć się wypoczynkiem bez tłumu turystów. Fani kultury Wikingów mogą tu szukać ich śladów m.in. w Tønsbergu, czyli najstarszym mieście Norwegii, które wg kronikarzy powstało w 871 roku lub w największym w Norwegii, drewnianym kościele stavkirke w Heddal.



Reklama

Cena rejsu zaczyna się od 68 € (ok. 285 zł) za dwie osoby, samochód i fotele lotnicze Basic.

Fjord Cat ma 91 m długości i 26 m szerokości. Został zwodowany 13 czerwca 1998 r., a na jego pokładzie zmieści się 180 samochodów, 4 autokary i 676 pasażerów.