Erupcje na wyspie Hawai okiem satelitów Sentineli 2

Trwające od początku maja erupcje na wyspie Hawai są obserwowane także przez satelity, w tym przez satelity Sentinel 2.

Zdjęcie Wschodnie wybrzeże wyspy Hawai z widocznym wypływem lawy ze szczelin z okolic Leilani Estates (23 maja 2018) /materiały prasowe

We wschodniej części największej wyspy archipelagu Hawajów znajduje się wulkan Kilauea. Jest to najaktywniejszy wulkan na Hawajach i jeden z najaktywniejszych na Ziemi. Od 3 maja w jego wschodniej części dochodzi do powstawania szczelin, z których wydobywa się lawa. Teren, w których powstają szczeliny jest obszarem osiedla o nazwie Leilani Estates. Do 25 maja łącznie powstało ponad 20 szczelin, z których w różnym tempie wydobywa się lawa.

W ostatnich dniach ilość płynącej lawy wyraźnie wzrosła. Oprócz zniszczenia kilkunastu domów wokół szczelin, doszło także do wypływu lawy aż do brzegu Pacyfiku. Istnieje również zagrożenie uszkodzenia pobliskiej elektrowni wodnej. Erupcje na Leilani Estates są obserwowane z powietrza oraz z orbity. Poniższe nagranie prezentuje przelot śmigłowca nad regionem erupcji.

Wideo May 21, 2018 Lava Burns Homes

Europejskie satelity konstelacji Copernicus także obserwują najnowsze erupcje na Hawajach. Dwa satelity tej konstelacji, Sentinel 2A i Sentinel 2B, wykonały serię interesujących zdjęć Hawajów. Najciekawsze pochodzą z 23 maja, gdy nad tym obszarem nie znajdowało się niewiele chmur. Na przesłanych obrazach, zarówno w pasmach widzialnym, jak i podczerwonym (w tym przypadku w zakresie “krótkich fal podczerwonych" - SWIR) widać rejon wypełniony lawą. W zakresie SWIR wyraźnie widać gorącą lawę, która wydobywa się ze szczelin oraz przemieszcza aż do wód Pacyfiku. Z kolei na zakresie widzialnym odcień lawy jest już ciemny, gdyż temperatura lawy (mniej niż 1200 C) jest w większości swej powierzchni zbyt niska by “świecić".

Prawdopodobnie erupcje w rejonie Leilani Estates nie zakończą się prędko. Satelity będą nadal obserwować ten teren, monitorując szkody wyrządzone przez lawę oraz potencjalne kolejne zagrożone miejsca. Dzięki satelitom możliwe będzie bardziej dokładne planowanie działań ograniczających szkody wywołane przez te erupcje.