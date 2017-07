Elon Musk namawia do regulacji prawnej sztucznej inteligencji

Elon Musk uważa, że brak regulacji prawnych dotyczących sztucznej inteligencji może być ogromnym zagrożeniem dla ludzkości.

Zdjęcie Elon Musk przekonuje, że roboty muszą znać swoje prawa /AFP

Musk przemawiając na US National Governors Association 2017 chętnie wypowiadał się na tematy związane ze sztuczną inteligencją. Twórca Tesli i SpaceX wezwał prezydenta Stanów Zjednoczonych do uregulowania przepisów dotyczących rozwoju sztucznej inteligencji. Jeżeli to się nie stanie, SI stanie się "największym zagrożeniem naszej cywilizacji".



- Normalnie regulacje prawne wprowadza się, gdy wydarzy się całe mnóstwo złych rzeczy. Opinia publiczna domaga się reakcji aż w końcu tworzy się agencję regulacyjną w celu stabilizacji danej gałęzi przemysłu. To trwa całą wieczność. Ale w przeszłości nawet gdy działo się coś złego, nie stanowiło to zagrożenia dla całej ludzkości - powiedział Musk.



"Zanim roboty nie zaczną zabijać ludzi"

- Pierwszym, co powinniśmy zrobić, to spróbować nauczyć się jak najwięcej - zrozumieć naturę problemów - dodał Musk. To właśnie do tego celu Musk stworzył firmę badawczą OpenAI. Amerykański wizjoner nie boi się sztucznej inteligencji. Choć wciąż jest na to czas, Musk naciska jednak na proaktywną regulację.



Napisać, że przez ostatnie dwa lata badania nad sztuczną inteligencją przyspieszyły w znaczy sposób byłoby banałem. Przytoczmy przykład. Jeśli ktoś pokaże nam zdjęcie domu, od razu rozpoznajemy ten budynek, nie zastanawiając ani chwili nad tym, czy nie jest to na przykład samochód. Od wczesnego dzieciństwa nasz mózg nauczył się na podstawie obrazów, jakie są jego elementy składowe: dach, drzwi czy okna. Dla maszyny był to jeszcze do niedawna duży problem, ale za sprawą takich technologii jak głębokie uczenie, w pamięci komputerów mogą zachodzić procesy podobne do tych, które występują w ludzkim mózgu. Możliwość analizy dużej ilości materiałów graficznych, tekstowych, a także rozpoznawanie mowy sprawia, że komputery również uczą się i rozwijają swoje funkcje poznawcze.

Zdjęcie Elon Musk, podobnie jak inni wizjonerzy, obawia się sztucznej inteligencji / ©123RF/PICSEL

Koncern Kałasznikow planuje umieścić w swoim uzbrojeniu moduły sieci neuronowych. Sztuczne sieci neuronowe to technologia działająca na zasadzie podobnej do ludzkiego mózgu. System oparty na takich rozwiązaniach sam uczy się zleconego mu zadania (więcej informacji tutaj).



Praktyczne zastosowanie sieci neuronowych, a co za tym idzie, zdobywanie wiedzy przez maszyny, budzi duże wątpliwości naukowców i wojskowych. Sztuczna inteligencja posiadająca zbyt wiele autonomii staje się nieprzewidywalna, jej wzory zachowań mogą być sprzeczne z przyjętym programem działań. O tym mówi Musk. - Zanim roboty nie zaczną zabijać ludzi na ulicy, nie będziemy wiedzieli jak zareagować, ponieważ wydaje się to dzisiaj tak odległe. SI jest rzadkim przypadkiem, w którym powinniśmy działać proaktywnie, a nie reaktywnie - podsumował Musk.