Diamen - supermateriał, który zatrzyma kule

Naukowcy stworzyli nowy supermateriał, który jest elastyczny jak folia cynowa, ale jednocześnie wystarczająco wytrzymały, by zatrzymać kule. To diamen.

Zdjęcie Diamen to innowacyjny supermateriał, który zatrzyma kule /fot. Ella Maru Studio /materiały prasowe

Naukowcy z Uniwersytetu Nowojorskiego (CUNY) pokazali, w jaki sposób można wykorzystać dwie warstwy grafenu - każda o grubości jednego atomu - do wytworzenia w temperaturze pokojowej materiału diamentopodobnego. Diamen (ang. diamene), bo taką zyskał nazwę, charakteryzuje się niezwykłymi właściwościami. Istnieje potencjalnie wiele zastosowań takiego materiału - od wodoodpornych powłok ochronnych do ultralekkiego kuloodpornego pancerza.



- To najcieńszy materiał o sztywności i twardości diamentu, jaki kiedykolwiek stworzono. Wcześniej, kiedy testowaliśmy grafit lub pojedynczą warstwę atomów grafenu, przykładaliśmy nacisk i czuliśmy bardzo miękką warstwę. Ale kiedy folia grafitowa była dwuwarstwowa, zdaliśmy sobie sprawę, że materiał pod ciśnieniem staje się niezwykle twardy i sztywniejszy niż diament - powiedziała prof. Elisa Riedo, fizyk i główna autorka projektu.



Diamen jest miękki i giętki aż do momentu, gdy zwiększymy ciśnienie - wtedy staje się znacznie sztywniejszy. Materiał ten spisałby się świetnie w kamizelce kuloodpornej - w przypadku uderzenia pocisku, uniemożliwiłby przejście przez wartstwę ochronną. Przeprowadzono już odpowiednie badania to testujące.



- Grafit i diament są wykonane w całości z węgla, ale atomy w tych materiałach są ułożone w różny sposób, dając im takie właściwości jak twardość, elastyczność i przewodnictwo elektryczne. Nasza nowa technika pozwala manipulować grafitem, aby przybierał korzystne właściwości diamentu w określonych warunkach - powiedział Angelo Bongiorno z CUNY.



Grafen to cudowny materiał, który został odkryty w 2004 r., po rozebraniu grafitu na pojedyncze atomy. Od tego czasu naukowcy zaproponowali szereg zastosowań grafenu. Innowacyjna kamizelka kuloodporna może być kolejnym z nich.