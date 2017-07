Czy życie odradza się w atolu Bikini?

W czasach zimnej wojny atol Bikini był miejscem prowadzenia przez Stany Zjednoczone prób jądrowych. W ciągu 9 lat zrzucono na niego 23 głowice jądrowe. Blisko 60 lat po ostatniej próbie naukowcy chcą sprawdzić, czy życie w atolu się odradza.

Zdjęcie Tak wyglądała jedna z prób jądrowych (Castle Bravo) na atolu Bikini. Dwie próby nuklearne przeprowadzone przez USA były czwartą i piątą eksplozją bomby nuklearnej w historii (po teście na terenie USA, i zrzuceniu bomb w Japonii). /materiały prasowe

W latach 1946-1958 atol Bikini był miejscem licznych amerykańskich prób jądrowych, w tym detonacji największej amerykańskiej bomby wodorowej (Castle Bravo). Wszystko w ramach Operacji Rozstaje (z ang. Operation Crossroads).



Uczeni z Uniwersytetu Stanforda postanowili zbadać, jaki wpływ ma długotrwałe napromieniowanie na florę i faunę tego dawnego nuklearnego placu zabaw.



Atol Bikini znajduje się w archipelagu Wysp Marshalla w łańcuchu Ralik Chain. Ma powierzchnię ok. 6 km2 i składa się z 36 wysepek, które otaczają lagunę o powierzchni 594 km2. Przeprowadzane tu próby jądrowe doprowadziły do ewakuacji mieszkańców okolicznych wysp i poważnego napromieniowania tutejszej flory i fauny.



Najbardziej niezwykła jest zdolność do przetrwania rafy koralowej. Naukowcy mają nadzieję, że przetrwanie ekosystemu w całkiem dobrym stanie pomoże wyjaśnić, jak niektóre gatunki radzą sobie z promieniowaniem i czy udało się im uniknąć zmian nowotworowych. Ponadto chcą sprawdzić czy w organizmach zamieszkujących obszar atolu Bikini są jakieś ukryte wady genetyczne. Aby to sprawdzić, uczeni muszą zsekwencjonować DNA lokalnych korali, a następnie prześledzić wzorce i szybkość mutacji.

Zdjęcie Operacja Crossroads, detonacja 21 kilotonowej bomby pod powierzchnią wody Fot. Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych / Wikipedia

- Straszna historia atolu Bikini jak na ironię może doprowadzić do rozwoju badań, które mogą pomóc ludziom żyć dłużej. Dzięki zrozumieniu, w jaki sposób korale mogły przetrwać w kraterach promieniotwórczych pozostawionych po bombach atomowych, możemy odkryć coś nowego na temat utrzymania nienaruszonego DNA - powiedział prof. Stephen Palumbi z Uniwersytetu Stanforda, jeden z inicjatorów badań.

Zdjęcie Rok 1997. Te cztery kobiety po 50 latach wracają na wyspę, którą opuściły tuż przed rozpoczęciem prób nuklearnych / AFP

Jednak niewłaściwe byłoby stwierdzenie, że skutki napromieniowania nie odcisnęły piętna na tutejszej florze i faunie. Naukowcy odkryli wiele zmutowanych rekinów i innych gatunków ryb. Koralowce wydają się być jednak odporne na tak niekorzystne warunki środowiskowe.