Coraz więcej młodych ludzi wierzy w płaską Ziemię

Coraz więcej młodych Amerykanów wierzy, że Ziemia jest płaska. Te niepokojące statystyki to zaledwie wierzchołek góry lodowej.

Zdjęcie Nie, Ziemia nie jest płaska /© Glowimages

Ankieta przeprowadzona przez YouGov na 8215 dorosłych Amerykanów potwierdza, że 84 proc. osób "zawsze wierzyło, że Ziemia jest okrągła". W grupie wiekowej 18-24 lat odsetek spada do zaledwie 66 proc. Oznacza to, że aż 34 proc. młodych Amerykanów ma przesłanki, by uważać, że nasza planeta jest płaska. Pocieszające jest to, że aż 94 proc. przebadanych osób w wieku 55+ nie ma wątpliwości co do kształtu naszego domu.



Statystyki są niepokojące. 5 proc. dorosłych Amerykanów zawsze uważało, że świat jest okrągły, ale w ostatnich latach stali się bardziej sceptyczni. Zaledwie 2 proc. wszystkich ankietowanych to grupa osób, które od zawsze były przekonane, że świat jest płaski. 7 proc. osób nie jest przekonanych.



Tendencja jest łatwa do zauważenia - wraz z wiekiem spada ryzyko uwierzenia w jakąkolwiek teorię dotyczącą płaskiej Ziemi. To ciekawa zależność, bo w przypadku teorii ewolucji jest ona odwrotna - starszym osobom trudniej przychodzi akceptacja, że ludzie i współczesne małpy miały kiedyś wspólnego przodka.



Naukowcy uważają, że większość osób wierzących w płaską Ziemię jest mocno religijna. Obecnie nie wiadomo, dlaczego osoby w wieku 18-24 lat są bardziej skłonne do poddawania w wątpliwość kształtu naszej planety. Być może wynika to z nadużywania przez nich mediów społecznościowych, w których tego typu teorie wyrastają jak grzyby po deszczu.