Coraz bliżej stworzenia sztucznego życia

​Naukowcy z powodzeniem zsyntetyzowali 6 z 16 chromosomów drożdży. To poważny krok naprzód w stronę stworzenia złożonego sztucznego życia.

Zdjęcie Czy naukowcom uda się stworzyć sztuczne życie? /©123RF/PICSEL

W 2014 r. świat nauki dowiedział się o zsyntetyzowaniu jednego z chromosomów drożdży. Był to pierwszy krok w stronę stworzenia całego syntetycznego organizmu eukariotycznego. Najnowsze odkrycie to kolejny krok przybliżający nas do tego celu. Badania prowadzone przez setki naukowców w ramach projektu Yeast Genome Project to jeszcze nie koniec. Uczeni szacują, że sztuczny genom drożdży może zostać ukończony w ciągu najbliższego roku.



- To bardzo ekscytujące. Naukowcy uporali się z najtrudniejszym etapem badań. Pozostałe 2/3 genomu drożdży zostanie zsyntetyzowane znacznie szybciej - powiedziała Kristen V. Brown, genetyczka z Uniwersytetu Harvarda.



W ostatnich latach naukowcy dokonali wielkich przełomów w edycji DNA dzięki technice CRISPR/Cas9. Tym razem celem jest stworzenie kompletnego organizmu jednokomórkowego w warunkach laboratoryjnych. Wcześniej dokonano tego z bakteriami Mycoplasma genitalium, ale genom drożdży jest bardziej skomplikowany. Jeżeli projekt zakończy się sukcesem, genom drożdży będzie pierwszym zsyntetyzowanym spośród organizmów eukariotycznych.



Proces syntezy chromosomów drożdży polega na łączeniu czterech bloków chemicznych tworzących DNA (adenina, cytozyna, guanina i tymina). Naukowcy stopniowo zastępują naturalne chromosomy przez te wykonane w laboratorium, a następnie sprawdzają, czy nadal sprawują one swoje funkcje. Wszystko to jest możliwe dzięki zaawansowanemu programowi komputerowemu o nazwie BioStudio.