Coca-Cola produkuje 12 miliardów plastikowych butelek rocznie

Coca-Cola to napój, który znajdziemy praktycznie w każdym zakątku świata. Nowe analizy wykazały, że koncern w ubiegłym roku zwiększył produkcję plastikowych butelek jednorazowego użytku o cały miliard. Teraz wytwarza się ich już co najmniej 12 mld w ciągu roku.

Zdjęcie Rocznie na świecie pojawia się 12 mld nowych plastikowych butelek Coca-Coli /AFP

Z danych Greenpeace wynika, że w 2016 r. plastikowe butelki stanowiły ok. 59 procent wszystkich produkowanych przez Coca-Colę pojemników na napoje. To aż 20 proc. wszystkich plastikowych butelek wyprodukowanych do 2012 r. Wszelkie raporty wskazują, że będzie jeszcze gorzej. Do 2021 r. liczba plastikowych butelek na całym świecie skoczy o 1/5 i osiągnie zawrotną liczbę pół biliona.



Tylko niewielka ilość produkowanych butelek jest poddawana recyklingowi - większość trafia prosto na wysypiska śmieci. Niepokojące jest to, że wiele osób wciąż wyrzuca plastikowe butelki do mórz i oceanów. Szacuje się, że do mórz i oceanów trafia ich 5-15 mln ton rocznie, a jeżeli do 2050 r. nic się nie zmieni, to plastikowych butelek będzie więcej niż ryb.



Są jednak sygnały, że duże koncerny zaczynają słuchać ekologów. Brytyjski oddział Coca-Coli ogłosił niedawno, że zamierza zwiększyć ilość plastiku pochodzącego z recyklingu do produkcji ich butelek do 50 proc. przed 2020 r. Jest to krok w dobrym kierunku, ale wiele jeszcze jest do zrobienia.