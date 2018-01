Chiny posadzą las wielkości Irlandii

​Chiny chcą stać się liderem w dziedzinie ochrony środowiska. Aby to osiągnąć, chcą przeprowadzić proces zalesiania regionów wielkości Irlandii.

Dwa duże lasy o powierzchni 6,66 mln hektarów, czyli mniej więcej rozmiarowi Irlandii, zwiększą zasięg chińskich lasów do 23 proc. przed 2020 r. Nadrzędnym celem Chińczyków jest 26-procentowy stopień zalesienia kraju przed 2035 r.

W ciągu ostatnich pięciu lat zasadzono już tereny zajmujące 33,8 mln hektarów, co kosztowało 82,88 mld dol. Oznacza to, że łączna powierzchnia lasów w Chinach wynosi 208 mln hektarów.



W Chinach mieszka 1,4 mld ludzi, co stanowi ok. 20 proc. światowej populacji. Plany ogromnego zalesienia stanowią kolejny krok w stronę "wojny z zanieczyszczeniami powietrza", którą Chiny wypowiedziały w 2014 r.