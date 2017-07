Chińscy naukowcy przeprowadzili teleportację kwantową na dużą odległość

Chińscy naukowcy sukcesem zakończyli eksperyment polegający na kwantowej teleportacji protonu z Ziemi aż do satelity krążącej wokół naszej planety.

Zdjęcie Kwantowa komunikacja znajduje się coraz bliżej /©123RF/PICSEL

Czym jest kwantowa teleportacja? Upraszczając, technologia korzysta ze stanu splątania kwantowego. Ma on niemożliwą w fizyce klasycznej cechę polegającą na tym, że stan całego układu jest lepiej określony niż stan jego części. Dzięki temu - w przypadku splątanych cząstek - zmiana stanu jednej z nich natychmiastowo wpływa na stan drugiej, niezależnie od tego, jak daleko się one od siebie znajdują. W ten sposób można przenieść informację z jednego miejsca w inne bez konieczności transportowania jej fizycznie przez dzielącą te punkty przestrzeń.



Dotychczas eksperymenty umożliwiały przenoszenie informacji na niewielkie odległości. Chińczycy pobili jednak rekord innych naukowców. "To pierwsza teleportacja z powierzchni globu do satelity, a zarazem pierwsza teleportacja kwantowa na taką odległość" - napisali w przygotowanej dokumentacji naukowcy z Państwa Środka.



To dopiero początek prac nad długodystansowym wykorzystaniem splątania kwantowego. Jeśli uda się wprowadzić to rozwiązanie na szeroka skalę, zrewolucjonizuje ono m.in. komunikację nie tylko na Ziemi, ale również w kosmosie. Przykładowo, zdjęcia wykonane przez sondę będą docierać na naszą planetę bez dotychczasowego poślizgu.