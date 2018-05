Boeing 777x - samolot pasażerski ze składanymi skrzydłami

Boeing 777x będzie pierwszym samolotem pasażerskim ze składanymi skrzydłami. Już wkrótce rozpocznie się jego budowa.

Zdjęcie Boeing 777x /materiały prasowe

Budowa samolotu pasażerskiego nowej generacji została oficjalnej zatwierdzona przez Amerykańską Federalną Administrację Lotnictwa (FAA). W opublikowanym dokumencie wyjaśniono "specjalne warunki", które producent samolotów musi spełnić, by 777x wszedł do czynnej służby.



Boeing 777x ma być najbardziej efektywnym dwusilnikowym samolotem w historii lotnictwa. Cechą wyróżniającą 777x od rozwiązań konkurencji są skrzydła. Będzie to pierwsza maszyna, w której materiałem wykorzystanym do produkcji skrzydeł będzie włókno węglowe. Ich rozpiętość ma wynosić 72 m, co oznacza, że 777x nie zmieści się do typowych hangarów. Z tego powodu będzie miał składane skrzydła.

Chodzi dokładnie o 7-metrowe końcowe fragmenty skrzydeł, które podczas postoju samolotu składają się ograniczając rozpiętość skrzydeł do 65 m. Dzięki temu rozwiązaniu, samolot bez problemu będzie obsługiwany na wszystkich lotniskach świata, bez wprowadzania dodatkowych modyfikacji.



Aby składane skrzydła zostały zaakceptowane przez FAA, musiały powstać rozwiązania takie jak alarm ostrzegający przed startem samolotu ze złożonymi skrzydłami czy odporność końcówek na wiatry wiejące z prędkościami 120 km/h.

Nowe modele samolotów trafią na rynek w dwóch wersjach: 777-8 zabierze na pokład 350-375 pasażerów i będzie dysponował zasięgiem 16 000 km, podczas gdy 777-9 przewiezie do 425 pasażerów na odległość 14 000 km. Póki co, trudno powiedzieć, kiedy Boeing 777x zabierze w podróż pierwszych pasażerów.