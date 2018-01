Automatyczna odprawa w Lufthansie

Klienci Lufthansy otrzymają kartę pokładową automatycznie bezpośrednio na swój smartfon na 23 godziny przed odlotem.

Zdjęcie W Lufthansie jest już dostępna automatyczna odprawa /materiały prasowe

Pasażerowie podróżujący Lufthansą będą mogli rozpocząć podróż znacznie bardziej zrelaksowani - od teraz będą korzystać z automatycznej odprawy na wszystkie rejsy w Niemczech i po Europie. Karta pokładowa na rejsy zarezerwowane do 24 godzin przed odlotem zostanie automatycznie wysłana do pasażera na 23 godziny przed startem podróży, bez konieczności ręcznej odprawy. Oszczędzi to czas i ułatwi przygotowania do podróży. Aby skorzystać z tej nowej usługi, klienci Lufthansy będą musieli jedynie zostawić swoje dane osobowe na koncie Miles & More lub Lufthansa iD.



Wszystkie usługi, z których klienci mogli korzystać do tej port, są teraz również dostępne w ramach zautomatyzowanej procedury odprawy. Usługa ta jest oferowała na rejsy w obrębie strefy Schengen, a także na podróż autobusem lub pociągiem Lufthansa Express Rail and Bus. Automatyczna odprawa nie jest możliwa, gdy podróż obejmuje odcinki poza strefą Schengen - w takich przypadkach pasażerowie będą musieli odprawić się ręcznie. Każdy, kto nie chce już korzystać z usługi, może dezaktywować opcję w dowolnym momencie na swoim profilu Klienta. Klienci bez profilu Lufthansa iD lub Miles & More mogą zarejestrować się w celu skorzystania z automatycznej odprawy poprzez link w potwierdzeniu rezerwacji. Usługa będzie wtedy ważna tylko dla tego konkretnego lotu.



Lufthansa iD jest kluczem do spersonalizowanych podróży. Po szybkim i prostym procesie rejestracji, podróżujący mogą zalogować się na laptopie, tablecie lub smart fonie za pomocą swojego adres e-mail. Następnie mają oni możliwość zapisywania danych osobowych i preferencji (np. preferowanego miejsca, posiłku czy lotniska) w swoim profilu i ich zmiany w dowolnym momencie. Przyspiesza to proces rezerwacji, ponieważ przechowywane informacje, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowa lub dane dotyczące płatności są automatycznie wypełnianie podczas rezerwacji rejsu.