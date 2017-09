Archeologiczne skarby z czasów Cesarstwa Rzymskiego znalezione w Wielkiej Brytanii

​Używając amatorskiego wykrywacza metali para poszukiwaczy skarbów odnalazła starożytne artefakty pochodzące z Cesarstwa Rzymskiego.

Takie skarby znaleziono w Wielkiej Brytanii /fot. Muzeum w Bristolu

Skarby zostały znalezione w hrabstwie Gloucestershire w Wielkiej Brytanii, które przez dekady było okupowane przez Cesarstwo Rzymskie. Na odnalezione artefakty składają się głównie kawałki złamanych posągów, ale także jeden w idealnym stanie - statua "liżącego psa" wykonana z brązu. Jest to pierwsze takie odkrycie na Wyspach Brytyjskich.



- Nie każdego dnia znajdujemy skarby pochodzące z Cesarstwa Rzymskiego. Poszukujemy skarbów za pomocą wykrywaczy metali łącznie od 40 lat, ale takie odkrycie zdarza się raz w życiu. Kiedy tylko zdałem sobie sprawę, że te przedmioty mają znaczenie historyczne, od razu skontaktowałem się z lokalnym zespołem archeologów - powiedział Pete Creswell, który namierzył artefakty ze swoim szwagrem, Andrewem Boughtonem.



Naukowcy uważają, że statua psa jest przykładem posągu leczniczego. Psy były uważane za totem leczniczy, ponieważ pomagały w rekonwalescencji przez lizanie ran. Posąg prawdopodobnie pochodził z nieodkrytej jeszcze w Gloucestershire świątyni leczniczej.



Co ciekawe, odnalezione fragmenty datowane między 318 a 450 r. n.e. wydają się być celowo ukryte. Archeolodzy uważają, że zostały one prawdopodobnie ukryte przez innego poszukiwacza skarbów, który miał nadzieję, że w późniejszym terminie przetopi znaleziska.



Dokładna lokalizacja znaleziska nie została podana w obawie przed falą poszukiwaczy skarbów. Artefakty są przechowywane w Muzeum w Bristolu.