Anomalie pływów oceanicznych na Atlantyku

W sierpniu u wybrzeży Urugwaju zaczęto obserwować dziwne zachowanie pływów morskich Oceanu Atlantyckiego. Woda cofała się od brzegu w wyniku zasysających ją huraganów. Działo się to także na Bahamach w wyniku huraganu Irma, a teraz podobne zjawisko zaobserwowano na wybrzeżu Brazylii.

Zdjęcie Czy z pływami na Atlantyku dzieje się coś dziwnego? /© Glowimages

Wielu ekspertów ma poważne wątpliwości co do tego, czy przyczynę zaniku wody stanowią potężne huragany. To już czwarty raz w tym roku, gdy wzdłuż wybrzeża Atlantyku zaobserwowano nieprawidłowe działanie pływów morskich. Najnowsze nagrania wideo oraz fotografie pokazują, że woda ponownie zaczęła ustępować wzdłuż brazylijskich plaż w Guaratuba.

Reklama

Jednak na tym wybrzeżu nie było huraganów ani burz, nie było zjawisk, które mogłyby powodować zanikanie wody, na przykład tsunami. Najprawdopodobniej istnieją inne przyczyny anomalii pływów morskich, ale jak dotąd nikt nie potrafi wyjaśnić, dlaczego woda oddala się od brzegu kontynentu.