Airbus wprowadza do samolotów nowe "czarne skrzynki"

Airbus we współpracy z L3 Technologies wprowadza do swoich samolotów pasażerskich nowe wbudowane i odłączane rejestratory parametrów lotu. Mogą one być kiedyś dostępne we wszystkich komercyjnych samolotach firmy Airbus. Urządzenia znacznie ułatwiają lokalizowanie samolotu i odzyskiwanie większej liczby danych.

Zdjęcie Nowe "czarne skrzynki" w Airbusach będą zbierały jeszcze więcej danych /materiały prasowe

Airbus we współpracy z L3 Technologies opracuje nowe wbudowane i odłączane rejestratory parametrów lotu dla swoich samolotów pasażerskich. Nowe urządzenia będą dostępne w dwóch wersjach: montowany na stałe, chroniony przed zderzeniem rejestrator Cockpit Voice and Data Recorder (CVDR- Rejestrator dźwięku i danych lotu), który może nagrywać nawet 25 godzin głosu i parametrów lotu; oraz odłączający się rejestrator Automatic Deployable Flight Recorder (ADFR - Automatyczny, odłączany rejestrator parametrów lotu).



CVDR będzie lżejszy, mniejszy i zaoferuje nowe możliwości w porównaniu z bieżącą generacją rejestratorów, w tym wszechstronne interfejsy. Nowy CVDR spełnia zalecenia EASA i ICAO w zakresie wydłużenia czasu rejestrowania głosu do 25 godzin (obecne przepisy nakazują rejestrowanie dwóch godzin głosu). Dwa spośród nowych rejestratorów CVDR zostaną zainstalowane w samolotach pasażerskich A320 krótszego zasięgu. Znacznie zwiększy to redundancję rejestrowania głosu i danych w porównaniu z dzisiejszymi instalacjami, które składają się z jednego rejestratora parametrów lotu i jednego oddzielnego rejestratora głosu.



Druga wersja nowego systemu rejestrującego - AFDR - jest przeznaczona do samolotów dalszego zasięgu, które przez długi czas lecą nad wodą lub niezamieszkanymi obszarami, takich jak Airbus A321LR, A330, A350 XWB i A380. Dzięki ADFR samoloty komercyjne zyskają nową możliwość automatycznego wyrzucenia rejestratora w przypadku znacznej deformacji strukturalnej lub zanurzenia w wodzie. Chroniony przed zderzeniem, unoszący się na wodzie moduł pamięciowy, zawierający nawet 25 godzin nagrań głosu i parametrów lotu, będzie wyposażony we wbudowany nadajnik Emergency Locator Transmitter (ELT), który pomoże zespołom ratunkowym szybko zlokalizować i odzyskać rejestratory.



ADFR będzie instalowany w tylnej części kadłuba, a CVDR na przedzie samolotu, co znacznie zwiększy prawdopodobieństwo odzyskania głosu i danych w porównaniu ze współczesnymi systemami. ADFR wraz z mechanicznym systemem wyrzutowym zostanie zaprojektowany i zbudowany przez DRS Technologies Canada Ltd. (spółkę należącą do Leonardo DRS) oraz zintegrowany przez L3 we współpracy z działem inżynierskim firmy Airbus.



Nowe systemy rejestrujące będą dostępne w 2019 r., początkowo w samolocie A350 XWB, a następnie będą stopniowo wprowadzane w innych typach airbusów.