Airbus otwiera centrum wykańczania i dostaw samolotów A330 w Chinach

​Airbus zainaugurował działalność centrum wykańczania i dostaw A330 (Completion and Delivery Centre, C&DC) w Tianjin w Chinach, robiąc kolejny krok na drodze do zwiększenia globalnego zasięgu firmy i zacieśnienia strategicznego partnerstwa z Chinami. Jednocześnie liniom lotniczym Tianjin Airlines przekazano pierwszy A330, który ma zostać dostarczony z C&DC.

Zdjęcie W Chinach uruchomiono centrum wykańczania Airbusa /materiały prasowe

C&DC A330 znajduje się na tym samym terenie, co linia montażu końcowego i centrum dostaw samolotów A320 w Tianjin. Centrum będzie zajmować się pracami wykończeniowymi, takimi jak instalacja kabiny, malowanie samolotu oraz końcowe próby w locie, a także testami odbiorczymi i dostarczaniem samolotów. Około 150 chińskich pracowników C&DC zostało przeszkolonych przez ekspertów firmy Airbus w Tuluzie.



Nowy zakład o powierzchni 16 800 m2 składa się z malarni, hangaru z wagą oraz jednego hangaru głównego z trzema stanowiskami dla samolotów. Centrum A330 w Tianjin będzie zatrudniać ponad 250 osób i jest gotowe do dostarczania dwóch samolotów miesięcznie od początku 2019 r.



Aby uświetnić inaugurację C&DC, dostarczono pierwszy samolot A330 liniom lotniczym Tianjin Airlines. Samolot, który został złożony i wyposażony w Tuluzie przez chińskich i europejskich pracowników, jest napędzany silnikami Rolls-Royce Trent 700 i skonfigurowany w układzie z dwiema klasami i 260 miejscami.



Pod koniec sierpnia 2017 r. flota airbusów w służbie chińskich przewoźników składała się z 1484 samolotów, 1282 z rodziny A320 i 202 z rodziny A330. A330 to najpopularniejszy samolot szerokokadłubowy w Chinach, eksploatowany przez dziewięć linii lotniczych.



A330 to jeden z najbardziej efektywnych i wszechstronnych samolotów szerokokadłubowych na świecie, cechujący się niedoścignioną ekonomią operacyjną. Do dziś złożono niemal 1700 zamówień na samoloty z rodziny A330, a ponad 1300 lata w barwach ponad 110 operatorów na całym świecie. Niezawodność operacyjna rzędu 99,5 proc. oraz różne ulepszenia produktu oznaczają, że A330 jest obecnie najbardziej efektywnym kosztowo i oferującym największe możliwości samolotem szerokokadłubowym.