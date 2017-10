Airbus kupuje Bombardiera

Airbus SE i Bombardier Inc. zostaną partnerami w programie C Series. Odpowiednia umowa została podpisana dzisiaj. Łączy ona globalny zasięg i skalę działalności firmy Airbus z najnowszą i najnowocześniejszą rodziną samolotów odrzutowych firmy Bombardier, pozwalając obu partnerom wykorzystać pełen potencjał platformy C Series i zapewnić znaczne korzyści klientom, dostawcom, pracownikom i akcjonariuszom.

Zdjęcie Airbus i Bombardier ogłaszają współpracę /materiały prasowe

Na mocy umowy Airbus wesprze C Series Aircraft Limited Partnership, spółkę produkującą i sprzedającą C Series, swoim doświadczeniem w zakresie zaopatrzenia, sprzedaży, marketingu i obsługi klienta. Po sfinalizowaniu umowy Airbus nabędzie 50,01 proc. udziałów w CSALP. Bombardier i Investissement Québec (IQ) będą właścicielami odpowiednio 31 i 19 proc. udziałów.



Centrala CSALP, podstawowa linia montażowa oraz powiązane z nimi funkcje pozostaną w Quebecu, wspierane globalnym zasięgiem i skalą działalności firmy Airbus. Międzynarodowa baza przemysłowa firmy Airbus poszerzy się o linię montażu końcowego C Series w Kanadzie oraz o dodatkową linię produkcyjną C Series w amerykańskich zakładach firmy Airbus w Alabamie. To wzmocnienie programu i zacieśnienie globalnej współpracy wywrze pozytywny wpływ na branżę lotniczo-kosmiczną w Quebecu i całej Kanadzie.



Rynek samolotów wąskokadłubowych jest kluczowym motorem wzrostu i reprezentuje 70 proc. oczekiwanego przyszłego popytu na samoloty. Samoloty C Series na 100-150 miejsc w dużej mierze uzupełniają istniejącą ofertę wąskokadłubową firmy Airbus, która skupia się na wyższym segmencie (150-240 miejsc). Światowej klasy sieci sprzedaży, marketingu i obsługi klienta, które Airbus wnosi do wspólnego przedsięwzięcia, mają wzmocnić i przyspieszyć wzrost sprzedaży serii C. Ponadto doświadczenie firmy Airbus w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw ma znacznie obniżyć koszty produkcji C Series.



Airbus mocno angażuje się w Kanadzie i jej sektorze lotniczo-kosmicznym, a dostawcy kanadyjscy zyskują dostęp do globalnego łańcucha dostaw firmy Airbus. Nowe partnerstwo w programie C Series zapewni miejsca pracy w Kanadzie na wiele lat. Rada dyrektorów CSALP będzie początkowo składać się z siedmiu dyrektorów, w tym czterech nominowanych przez Airbus, dwóch przez Bombardier i jednego przez IQ. Airbus będzie miał prawo wyznaczyć prezesa CSALP.



Transakcja została zaaprobowana przez rady dyrektorów firm Airbus i Bombardier, a także przez rząd Québecu. Transakcja podlega zgodzie organów regulacyjnych, a także innym warunkom typowym dla tego rodzaju umów. Nie ma gwarancji, że transakcja zostanie sfinalizowana i że jej warunki zostaną spełnione. Obecnie przewiduje się, że transakcja zostanie sfinalizowana w drugiej połowie 2018 r.