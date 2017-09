Airbus instaluje pierwszą część z drukarki 3D w swoim samolocie

Airbus po raz pierwszy zainstalował tytanowy wspornik wydrukowany w 3D w seryjnie produkowanym samolocie A350 XWB. Wspornik, zbudowany w technologii warstwowego wytwarzania addytywnego (ALM) - znanej również jako druk 3D - jest częścią pylonu samolotu, sekcji łączącej kadłub ze skrzydłami.

Zdjęcie Elementy z drukarki 3D pojawiają się w samolotach Airbus /materiały prasowe

Jest to pierwszy krok w kierunku kwalifikacji bardziej skomplikowanych części wydrukowanych w 3D, które będą instalowane w produkowanych seryjnie samolotach.



W wytwarzaniu addytywnym produkt "rośnie" z drobno zmielonego materiału, na przykład tytanu, aluminium lub plastiku, poprzez stopniowe nakładanie wielu cienkich warstw, co pozwala wytwarzać skomplikowane komponenty bezpośrednio na podstawie projektów CAD.



Części wydrukowane w 3D latają już w niektórych testowych samolotach Airbus A320neo i A350 XWB. Są to m.in. metalowe wsporniki kabiny i rury spustowe.