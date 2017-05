Airbus i Pagani przedstawiają kabinę Infinito

​Airbus Corporate Jets oraz Italian Hypercar Atelier Pagani Automobili zapowiedziały na konferencji EBACE nowy projekt kabiny pasażerskiej samolotu ACJ319neo określany nazwą Infinito.

Zdjęcie Kabina Infinito /materiały prasowe

Kluczową cechą kabiny Infinito jest sufit, który może pokazywać na żywo niebo nad samolotem lub wyświetlać inne obrazy. Stwarza to wrażenie większej przestronności zgodnie z nazwą Infinito, która po włosku oznacza "nieskończoność".



Airbus ACJ320 już teraz oferuje najszerszą i najwyższą kabinę pasażerską wśród samolotów biznesowych pomimo podobnych rozmiarów zewnętrznych, a Infinito zapewnia pasażerom jeszcze przyjemniejszy lot.



Zespół projektowy Pagani stworzył wstępny wzór kabiny Infinito, a projektanci Airbus Corporate Jets wspomagali go swoją wiedzą w zakresie konstrukcji i kompatybilności samolotów.



Krzywe inspirowane naturą wyznaczają ścieżkę przez kabinę i pojawiają się również na falbanach w kształcie muszli oraz ścianach między strefami - łącznie z tą, która oddziela strefę wypoczynkową od konferencyjnej i za naciśnięciem przycisku zmienia się z nieprzejrzystej w przezroczystą.



Wystrój wnętrz przywodzi na myśl supersamochody Pagani z drewnianą podłogą i dywanami z naturalnej miękkiej skóry, które kontrastują z wytwarzanym ręcznie włóknem węglowym w umeblowaniu oraz panelach ściennych, odzwierciedlając połączenie sztuki i nauki, którego prekursorem był Leonardo da Vinci.



Rzeźbione metalowe akcenty, podobne do stosowanych w samochodach Pagani, pojawiają się w oprawach oświetleniowych i innych elementach, a diody elektroluminescencyjne (LED) zapewniają nastrojowe oświetlenie.

Kabina Infinito / materiały prasowe

Airbus oferuje najbardziej kompletną linię odrzutowców biznesowych wywodzącą się z najnowocześniejszej współczesnej rodziny samolotów. Obejmuje ona nowy model ACJ319neo, który może przewozić 8 pasażerów na odległość 6750 mil morskich (12 500 km) lub pozostawać w powietrzu przez 15 godzin; ACJ320neo, który może przewozić 25 pasażerów na odległość 6000 mil morskich (11 100 km) lub pozostawać w powietrzu przez 13 godzin; a także ACJ350 XWB, który w wersji o bardzo dalekim zasięgu może przewozić 25 pasażerów na odległość 10 800 mil morskich (20 500 km) lub pozostawać w powietrzu przez 22 godziny.



Airbus wspiera ponad 500 linii lotniczych i przedsiębiorstw eksploatujących odrzutowce biznesowe poprzez jedną z największych na świeci sieci serwisowych, która oferuje usługi specjalnie dostosowane do ich potrzeb. Ponad 180 odrzutowców korporacyjnych firmy Airbus lata na każdym kontynencie, łącznie z Antarktydą.