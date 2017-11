Zbadano genom największego organizmu na świecie

Największą formą życia na Ziemi nie jest wieloryb czy gigantyczna sekwoja. Jest nim grzyb Armillaria humongous, który może rozrastać się na obszar małego miasta i tysiące ton. Teraz naukowcy odczytali jego genom.

Armillaria to grzyby pasożytnicze, które mogą skolonizować ponad 500 gatunków roślin, zabijając korzenie gospodarza, a następnie rozprzestrzeniając się na inne tkanki. Zespół naukowców z Uniwersytetu w Sopron pod kierownictwem dr Gyorgy'ego Spiosa zsekwencjonował genom czterech gatunków Armillaria i porównał je z genomami pochodzącymi od 22 pokrewnych gatunków grzybów. Dzięki temu udało się im ustalić, czemu gatunki Armillaria rozrastają się tak bardzo.



Gatunki z rodzaju Armillaria, a szczególnie A.ostoyae, zawierają geny, które zwiększają ich zdolność do zarażania drzew. Obejmują one geny, które produkują enzymy łamiące lignocelulozę, pozwalającą grzybom trawić korzenie. Geny te dają właścicielowi dostęp do martwego drewna przez degradację mikroorganizmów, co daje ogromną przewagę nad konkurencją.



Geny grzybów Armillaria mutują ok. 1000 razy rzadziej niż inne grzyby wytwarzające włókna. Grzyby Armillaria humongous rosnące w lesie Malheur w stanie Oregon stale rosną i obecnie rozciągają się na terenie prawie 10 km2. Całość waży najprawdopodobniej kilkakrotność 550 ton.