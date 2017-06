Zabójcze pszczoły naprawdę istnieją

Zabójcze pszczoły to nie główni bohaterowie niskobudżetowego horroru. Owady takie istnieją naprawdę, a w latach 50. ubiegłego wieku zostały sprowadzone do Brazylii.

Zdjęcie Afrykańskie pszczoły są bardziej agresywne od europejskich kuzynów /©123RF/PICSEL

Wszystko zaczęło się w laboratorium niedaleko Rio Claro w Brazylii ok. 1957 r. Biolog Warwick E. Kerr dostał od brazylijskiego rządu zlecenie stworzenia gatunku pszczół, który będzie produkował więcej miodu. Do Ameryki Południowej sprowadzono europejskie gatunki pszczół miodnych, ale okazały się one bezproduktywne w upalnej Brazylii.



- Nie mając zbyt wielu doświadczeń w hodowli zwierząt, dr Kerr pomyślał, że jeżeli wprowadzi do europejskich pszczół miodnych niektóre geny afrykańskie, stworzy hybrydy, które będą lepiej zbierały miód w warunkach tropikalnych - powiedział Eric Mussen z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis.



Zespół Kerra ostatecznie stworzył afrykańskie pszczoły miodne, powszechnie znane ze swojej wyjątkowej agresywności. Początkowo owady te były dużym sukcesem, gdyż wykazywały się dużą wydajnością produkcji miodu. Był także jeden duży minus - owady zaadoptowały skrajny instynkt obrony kolonii. I nagle - nie wiadomo w jakich okolicznościach - tysiące pszczół uciekły na wolność.



Kerr miał nadzieję, że pszczoły szybko wyginą w nowym otoczeniu lub że w związku z krzyżowaniem z europejskimi krewnymi złagodnieją. Nic takiego jednak się nie stało. Pszczoły rozprzestrzeniły się po całej Ameryce Południowej i przez Amerykę Środkową dotarły do Ameryki Północnej. Do połowy lat 80. ubigłego wieku "zabójcze pszczoły" zadomowiły się w USA. Dzisiaj można je spotkać w wielu stanach południowych USA, takich jak Kalifornia, Teksas, Arizona, Nevada, Nowy Meksyk i Floryda.



Zabójcze pszczoły spowodowały śmierć co najmniej 400 osób na całym świecie, w tym wiele w Stanach Zjednoczonych. Mimo iż mają złą reputację, jad tych owadów nie ma większego potencjału niż jad europejskich pszczół. Afrykańskie pszczoły są niebezpieczniejsze, ponieważ są agresywniejsze i są bardziej skłonne bronić swoich kolonii.