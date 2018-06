Żaba zamknięta w bursztynie

Około 100 milionów lat temu mała żaba ścigała żuka na gałęzi zanim doznała śmiertelnego upadku z wysokości. Wraz ze swoją niedoszłą zdobyczą została zamknięta w bursztynie.

Zdjęcie Żaba w bursztynie /materiały prasowe

Jest to najstarsza i najlepiej zachowana żaba w bursztynie jaką kiedykolwiek odkryto. Takie odkrycie daje naukowcom wgląd w zwierzęta żyjące w środkowej kredzie. Potwierdza także, że pradawne żaby żyły w wilgotnych, tropikalnych lasach.



Zachowana w bursztynie żaba została formalnie opisana jako zupełnie nowy gatunek - Electrorana limoae. Co ciekawe, nie wyglądała ona jak zielone żaby, które spotykamy regularnie na łąkach, ale raczej jak ropuchy szare występując w Europie. Rodzi to pytanie o wczesną ewolucję żab.



Chociaż większość żyjących żab żyje w tropikalnych lasach deszczowych, w rzeczywistości jest niewiele skamieniałości płazów z tych rejonów świata. Uważa się, że wynika to z faktu, że żaby są małe, a ich kości nie zachowują się dobrze.



- Niemal niesłychanym staje się żaba kopalna z tego okresu. To naprawdę wyjątkowe odkrycie. Ale najbardziej ekscytujący jest w tym jego kontekst. Te żaby były częścią tropikalnego ekosystemu, który pod pewnymi względami nie różnił się od dzisiejszego - powiedział David Blackburn, współautor badań.



Skamieniałości żaby znaleziono w Mjanmie, która jest źródłem niesamowitych znalezisk zwierząt uwięzionych w bursztynie.