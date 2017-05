Warany kiedyś żyły w Europie

Warany z Komodo są niesamowitymi stworzeniami, które dzisiaj występują tylko na niektórych wyspach Indonezji. Zwierzęta należące do rodzaju Varanus mają ciało o długości 3 metrów, a w swojej krwi produkują substancje mogące zwalczać antybiotykooporne bakterie. Okazuje się jednak, że przodkowie jaszczurek z rodzaju Varanus pochodzą z Europy.

Zdjęcie Warany z Komodo mają niezwykły rodowód /©123RF/PICSEL

Przodkowie jaszczurek z rodzaju Varanus kiedyś zamieszkiwały tereny obecnej Francji i Niemiec. Powszechnie uważa się, że ok. 2,6 mln lat temu, pod koniec epoki pliocenu, kiedy klimat stał się bardziej suchy i chłodniejszy, europejskie warany wyginęły. Najnowsze odkrycia uczonych z Uniwersytetów w Freiburgu i Turynie rzucają inne światło na tę tezę.



Skamieliny znalezione w pobliżu greckiej miejscowości Tourkobounia niedaleko Aten 30 lat temu zostały ostatecznie potwierdzone jako należące do waranów. Szczątki są datowane na 800 000 lat, co sugerowałoby, że przodkowie smoków z Komodo przetrwały zmiany klimatu. Naukowcy przypuszczają, że jaszczurki z rodzaju Varanus żyły na niskich szerokościach geograficznych, a podczas ochładzania klimatu wycofały się w okolice Morza Egejskiego, gdzie cały czas było wystarczająco ciepło.



Warto pamiętać, że jaszczurki, o których mowa nie były bezpośrednimi przodkami smoków z Komodo. Te olbrzymie bestie narodziły się 4 mln lat temu. Po raz pierszy rozwinęły się w Australii, a następnie przeniosły się do Indonezji. 15 mln lat temu istniały połączenia lądowe pomiędzy Australią i Azją, dzięki czemu możliwa była migracja gatunków.



Potwierdzenie, że jaszczurki z rodzaju Varanus kiedyś żyły na Starym Kontynencie to duży sukces współczesnej nauki.