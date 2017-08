Ten dinozaur miał pancerz, a jednak ukrywał się w cieniu

W ubiegłym roku świat ujrzał zdjęcia prawdopodobnie najlepiej zachowanego dinozaura w historii. Teraz w końcu opublikowano opis tego cennego okazu.

Zdjęcie Tak wyglądał Borealopelta markmitchelli /materiały prasowe

Kiedy w ubiegłym roku odkryto niezwykłą skamieniałość, wiadomo było tylko, że należy ona do nodozaura sprzed 110 mln lat. Zwierzęta te znane są z ciężkiego pancerza. Teraz już wiadomo, że odnalezione skamieniałości należały do gatunku Borealopelta markmitchelli.



- Ten nodozaur jest naprawdę niezwykły, ponieważ był całkowicie zakryty zachowaną łuszczącą się skórą, ale jednocześnie zachował pierwotny kształt zwierzęcia. Efekt jest taki, że zwierzę wygląda dziś prawie tak samo jak we wczesnej kredzie. Nie trzeba dużo wyobraźni, aby zrekonstruować jego wygląd - powiedział dr Caleb Brown z Royal Tyrrell Museum.



Łuski są tak dobrze zachowane, że paleontolodzy potrafili wydzielić z nich związki organiczne i przeanalizować je w celu ustalenia pigmentacji dinozaura. Okazało się, że zwierzę było czerwonego koloru, co pomogłoby mu ukryć się w zacienionym otoczeniu.



Borealopelta markmitchelli mierzył 5,5 m długości i ważył 1,3 tony. Co ciekawe, dinozaur ten był roślinożercą. Mimo niezwykłego pancerza musiał ukrywać się w obawie przed drapieżnymi dinozaurami, zdolnymi do przebicia się przez jego pancerz.