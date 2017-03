Stworzono transgeniczne mrówki

Po raz pierwszy w historii udało się stworzyć genetycznie modyfikowane mrówki.

Jaja mrówek są niezwykle trudne do zebrania bez pomocy mrówek-robotnic, co nastręcza problem w hodowli laboratoryjnej. W połączeniu z faktem, że większość gatunków mrówek jest zorganizowana wokół jednej królowej, skomplikowanym cyklem życia i genetyką, utworzenie kolonii z dużą liczbą mrówek jest czasochłonne. Uzyskanie myszy transgenicznych w warunkach laboratoryjnych zajmuje kilka miesięcy, w przypadku mrówek może to trwać nawet kilka lat.



Ale jest gatunek mrówek, który wydaje się być idealny do modyfikacji genetycznych. Ooceraea biroi nie mają wyznaczonej królowej w kolonii. Każda mrówka może złożyć swoje niezapłodnione jaja, z których następnie rozwijają się idealne klony matki. Naukowcy pozwolili mrówkom złożyć jaja, a następnie przy pomocy techniki CRISPR wstrzyknęli im edytowane DNA.



Podczas gdy inne organizmy, jak muszki owocowe, mają ok. 46 receptorów zapachowych, mrówki Ooceraea biroi mają ich aż 350. Naukowcy podejrzewają, że zmysł zapachu jest kluczowy dla wytworzenia i utrzymania relacji społecznych między poszczególnymi mrówkami. Wykorzystując inżynierię genetyczną, uczeni chcą sprawdzić, co by się stało, gdyby mechanizm ten został zaburzony.



Wreszcie, po 10 000 prób, wyłączenia genu o nazwie Orco, naukowcom udało się wprowadzić zmieniony fragment DNA do jaj mrówek. Po kolejnych kilku miesiącach prób i błędów, naukowcy byli w stanie wyhodować transgeniczne mrówki, które wprowadzono z powrotem do kolonii. Wydaje się, że mrówki GM nie są w stanie śledzić ścieżek zapachowych innych członków kolonii, są niespokojne i często działają na własną rękę. Wszystko wskazuje na to, że zmiana genu Orco ma realny wpływ na ich zachowania społeczne. Konieczne są jednak dalsze badania.