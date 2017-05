Stworzono dwugłowe płazińce

Naukowcom udało się stworzyć płazińce z dwoma głowami na przeciwległych biegunach ciała. Jak to możliwe?

Zdjęcie Dwugłowe płazińce to pierwszy krok w stronę regneracji narządów u ludzi? /materiały prasowe

Płazińce z rodzaju Planaria to niezwykłe stworzenia. Mają zdolność regenerowania utraconych części ciała. Gdy jednego osobnika przetniemy na pół (wzdłuż lub w poprzek), rozwiną się dwa osobne organizmy. Te płazińce są jednymi z kilku stworzeń, które wykazują pewną pamięć w stosunku do utraconych kończyn. Teraz naukowcy z Uniwersytetu Tutts dokonali czegoś niezwykłego - byli w stanie zmusić komórki płazińca do wytworzenia dodatkowej głowy albo ogona. Dzięki temu zabiegowi, naukowcy wyciągnęli wnioski, że to wzorce bioelektryczne określają, co się dzieje podczas regeneracji danej części ciała, a nie komórki macierzyste per se.



Zespół uczonych pod kierownictwem Michaela Levina wykorzystał oktanol, aby zablokować kanały, którymi przemieszczają się sygnały elektryczne u robaków płaskich. Następnie rozdzielono badane stworzenia. 25 proc. płazińców regenerowano w formach dwugłowych, a 72 proc. normalnie (pozostałe 3 proc. nie rosły poprawnie).



Gdy organizmy się zregenerowały, amputację powtórzono, nie poddając ich żadnej drugiej terapii. Okazało się, że stworzenia ponownie odbudowały nie tę część ciała, co trzeba.



Naukowcy wywnioskowali, że płazińce posiadają ślady pamięci morfologicznej zakodowane w ich wzorcach bioelektrycznych, które zostały trwale zmienione przez podjęte leczenie. Być może to odkrycie pomoże rozwinąć nasze pojmowanie mechanizmów regeneracyjnych.