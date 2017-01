Spektakularny strumień lawy na Hawajach

Turyści świętujący Nowy Rok na wyspie Hawai'i byli świadkami prawdopodobnie najlepszego pokazu sztucznych ogni na świecie. Jak na zawołanie, ogromny fragment świeżej lawy nagle wpadł do Oceanu Spokojnego, powodując spektakularną erupcję.

Zdjęcie Gorący strumień lawy na Hawai'i /materiały prasowe

Lawa sączy się z delty Kamokuna regularnie i właśnie takie zjawisko można było zaobserwować na Hawai'i na początku 2017 r. To tzw. strumień lawy, który występuje, gdy świeża lawa przedostaje się przez mały otwór, tryskając na zewnątrz.



Na poniższym materiale wideo możecie zobaczyć strumień lawy na wyspie Hawai'i nagrany przez kapitana Shane Turpina z Ocean Lava Tours.



Mimo iż lawa wydostająca się do oceanu może być na wiele sposobów spektakularna, to jednocześnie jest bardzo niebezpieczna.

Wideo Strumień lawy na Hawai'i

