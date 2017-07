Śmierć dinozaurów tchnęła życie w żaby

Ogromna różnorodność żab na naszej planecie jest konsekwencją kolizji asteroidy, która doprowadziła do zagłady dinozaurów.

Zdjęcie Żaby swoją ewolucję zawdzięczają wymarciu dinozaurów /© Glowimages

Nowe analizy amerykańsko-chińskiego zespołu naukowców pokazują, że różnorodność populacji żab wybuchła po wymieraniu gatunków 66 mln lat temu. Jest to sprzeczne z wcześniejszymi dowodami sugerującymi znacznie wcześniejsze pochodzenie kluczowych grup żab.



Żaby stały się jedną z najbardziej zróżnicowanych grup kręgowców, z ponad 6700 opisanymi gatunkami. Ale brak danych genetycznych utrudnił starania, aby prześledzić ich ewolucję. Najnowsze badania wykazują, że pierwotnie istniały trzy główne linie współczesnych żab - stanowią one ok. 88 proc. znanych nam dzisiaj gatunków tych zwierząt. Co ciekawe, pojawiły się one niemal równocześnie.



Ta zaskakująca dywersyfikacja gatunków zdaje się pochodzić z momentu kolizji asteroidy, która uderzyła w Półwysep Jukatan w Meksyku. Wyzwalając miliardy razy więcej energii niż bomba atomowa, asteroida zniszczyła 3/4 całego życia na Ziemi. Kolizja dała jednocześnie dodatkowy impuls do rozwoju żab.



Uczeni pobrali próbki 95 genów z 156 gatunków żab, a następnie połączyli je z danymi pochodzącymi z dodatkowych 145 gatunków. Dzięki temu udało się opracować niezwykłe drzewo genealogiczne żab, w oparciu o ich relacje genetyczne.



Trzy największe grupy żab - Hyloidea, Microhylidae i Natatanura - pochodzą z czasów uderzenia asteroidy 66 mln lat temu.



- Nikt wcześniej tego nie zaobserwował. Ponownie przeprowadziliśmy analizę przy użyciu różnych ustawień parametrów, ale wyniki pozostały niezmienne. Zdałem sobie sprawę, że sygnał był bardzo silny, więc nie mógł pochodzić z fałszywych danych - powiedział Peng Zhang z Uniwersytetu Sun Yat-Sen w Guangzhou, współautor badań.



- Żaby były na Ziemi już ponad 200 mln lat temu, ale dopiero w chwili wyginięcia dinozaurów zaobserwowaliśmy wybuch różnorodności tych zwierząt - powiedział dr David Blackburn z Muzeum Historii Naturalnej na Florydzie.



Globalne występowanie żab pokrywa się z rozpadem superkontynentów, poczynając od Pangei ok. 200 mln lat temu oraz Gondwany, która później podzieliła Amerykę Południową i Afrykę.