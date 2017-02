Schwytano najrzadszego węża świata

Po raz pierwszy od 60 lat udało się schwytać żywego najrzadszego węża na świecie.

Zdjęcie Corallus cropanii /materiały prasowe

Corallus cropanii to gatunek węża zamieszkujący las atlantycki w południowej Brazylii. Naukowcy nie wiedzą o nim praktycznie nic, ponieważ nigdy nie był widziany w środowisku naturalnym.



Po wieloletnich poszukiwaniach, w końcu udało się go znaleźć. Dzięki licznym wezwaniom biologów z Uniwersytetu w Sao Paulo i Instytutu Butantana, udało się wytropić superrzadkiego węża w naturalnych warunkach. Naukowcy rozwieszali plakaty i rozdawali mieszkańcom ulotki, by wypatrywali śladów węża.



Zazwyczaj, gdy widzi się węża, to albo się go zabija, albo się ucieka. Tym razem było inaczej, ze względu na wyjątkową wartość i rzadkość gada. Plakaty klarownie poinstruowały, jak zidentyfikować węża i bezpiecznie go schwytać. Plan zadziałał. 21 stycznia dwóch młodych ludzi z lokalnej społeczności, zidentyfikowało 1,7-metrową samicę węża i szybko poinformowało Instytut Butantana.



- Kiedy przyjechałem i zobaczyłem, że wąż był sam, żywy i piękny, byłem bardzo poruszony. Był w wiadrze z grupą zgromadzonych wokół ludzi porównujących jego wygląd z naszą ulotką - powiedział Bruno Rocha z Instytutu Butantana.



Corallus cropanii został opisany w 1953 r. przez Alphonse Richarda Hoge'a, herpetologa z Instytutu Butantana. Od tamtej pory odkryto tylko 5 osobników, z których wszystkie były martwe. Schwytanie żywego zwierzęcia to wyjątek. Teraz zostaną przeprowadzone na nim liczne testy laboratoryjne, po czym gad zostanie zwrócony naturze.