Ryba jak dziobak

Rekonstrukcja szkieletu z wczesnego dewonu ujawniła, że pewna pradawna ryba miała dziób podobny do dziobaka. Oznacza to, że tego typu zwierzęta były na wczesnym etapie ewolucji znacznie bardziej wyspecjalizowane niż sądzono.

Zdjęcie Tak wyglądał gatunek Brindabellaspisa stensioi /materiały prasowe

W 1980 r. dr Gavin Young z Narodowego Uniwersytetu Australijskiego odkrył częściowy szkielet nowego gatunku w jezioro Burrinjuck w Nowej Południowej Walii. Nazwał go Brindabellaspis stensioi po pobliskim pasmie górskim Brindabella. Przez długi czas brakowało jednak skamieniałości, które dopełniłyby szkielet. Dopiero niedawno się to udało, co pozwoliło zrekonstruować wygląd Brindabellaspisa stensioi.



- To była naprawdę dziwnie wyglądająca ryba. Oczy były na czubku głowy, a nozdrza wychodziły z oczodołów. Długi pysk znajdował się z przodu, a szczęki znajdowały się daleko - powiedział dr Benedict King, jeden z autorów odkrycia.



Wkrótce okazało się, że długi pysk zawiera zaawansowany system sensoryczny, który był wykorzystywany do poszukiwania ofiary. Podobnie działa to u współczesnych dziobaków.



Naukowcy podejrzewają, że jezioro Burrinjuck zawiera jeszcze więcej skarbów z przeszłości świata zwierząt i roślin.