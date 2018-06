Ryb ciepłokrwistych jest więcej niż myśleliśmy

Naukowcy znaleźli trzy kolejne gatunki ryb, które - pomimo tego, czego uczymy się w szkole - są w pełni ciepłokrwiste. Należą one do rodzaju Lampris.

Zdjęcie Rodzaj Lampris składa się co najmniej z pięciu gatunków ryb /AFP

Niedawno ryby Lampris znalazły się na pierwszych stronach gazet, gdy okazało się, że jest to pierwszy w pełni ciepłokrwisty gatunek ryb, jaki znamy. Żyjąc w lodowatych głębiach, ogrzewa swoją krew, stale trzepocząc płetwami. Takie zachowanie pozwala na utrzymanie temperatury wewnętrznej na poziomie 4-5oC.



Zarówno biolodzy morscy, jak i rybacy zauważyli, że już od jakiegoś czasu lamprisy łapane w różnych oceanach wyglądają inaczej. Od dawna oficjalnie uznawano tylko dwa gatunki, z których jeden występuje w wodach tropikalnych i umiarkowanych, podczas gdy drugi pływa w Oceanie Południowym.



Ale pewien klient kupujący ryby na Hawajach zauważył, że jeden z lamprisów ma oczy innej wielkości od innych, uruchomił szereg wydarzeń, które w końcu wpłynęły na taksonomię tych ryb. Kiedy naukowcy zagłębili się w analizę zwierząt pochodzących z różnych stron świata odkryli, że różnic w morfologii jest znacznie więcej. Okazuje się, że gatunków należących do rodzaju Lampris jest co najmniej pięć.



Naukowcy nie mają jednak pewności, czy gatunków tych nie jest jeszcze więcej.