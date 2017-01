Rozwiązano 175-letnią tajemnicę. Już wiadomo czym były hiolity

​Dziwne zwierzę, które żyło na oceanicznym dnie 500 mln lat temu wreszcie zostało przypisane do drzewa życia. Naukowcy tym samym rozwiązali 175-letnią tajemnicę.

Zdjęcie Tak mogły wyglądać hiolity /fot. Royal Ontario Museum /materiały prasowe

Wymarłe hiolity miały stożkowate ciało, macki do pożywiania i przydatki, które działały jak "stopy". Organizmy należały do grupy bezkręgowców, która obejmuje zwierzęta, takie jak kryzelnice (Phoronida). Do takiego wniosku doszedł zespół naukowców z Uniwersytetu w Toronto pod kierownictwem Josepha Moysiuka, który przeanalizował ponad 1500 okazów wykopanych w Kanadzie i USA.



- Hiolity to małe stożkowate zwierzęta morskie. Skamieliny ich muszli są znane praktycznie na całym świecie. Pojawiły się na Ziemi ok. 530 mln lat temu i przetrwały do około 250 mln lat temu. Ale na pytanie, gdzie umieścić hiolity w drzewie życia, nie było odpowiedzi przez 175 lat, kiedy po raz pierwszy je opisano - powiedział Moysiuk.

W przeszłości hiolity klasyfikowano jako zwierzęta związane z mięczakami, które są wspólne dla dzisiejszych kalmarów, małż i ślimaków. Nowe badania przeprowadzone na podstawie analiz tkanek miękkich zachowanych w "wyjątkowych skamieniałościach" pobranych z przełęczy Burgessa w Kanadzie, wykazały przynależność hiolotów do innej grupy organizmów, zwanych lofoforowcami (Lophophorata).

Zdjęcie Hiolit /materiały prasowe

Hiolity były obecne już na początku kambru, ok. 540 mln lat temu, podczas gwałtownego wybuchu ewolucji, która doprowadziła do powstania większości głównych grup zwierząt.



- Umieszczając hiolity na drzewie życia, rozwiązujemy znany od dawna problem paleontologiczny. Dzięki temu, wiemy już czym one są i skąd się wywodzą - dodał Moysiuk.



Dzięki nowemu odkryciu, naukowcy będą w stanie lepiej zrozumieć, jak wyglądały pradawne morza i oceany.