Rośliny pojawiły się na Ziemi już 500 mln lat temu

Ekspansja roślin była jednym z najważniejszych wydarzeń w historii życia na Ziemi, gdyż zdarzenie to utorowało drogę zwierzętom. Było to około 500 mln lat temu.

Zdjęcie Bez roślin nie byłoby na Ziemi zwierząt /AFP

Do tej pory naukowcy nie byli pewni, kiedy pojawiły się pierwsze rośliny. Najstarsze potwierdzone skamieniałości roślin lądowych liczą 427 mln lat. Ale ponieważ pierwsze rośliny lądowe nie były gigantycznych rozmiarów, prawdopodobnie nigdy nie znajdziemy ich szczątek.



Alternatywą jest użycie "zegarów molekularnych", które wykorzystują różnice w DNA w celu pokazania, jak długo czasu zajęło poszczególnym gatunkom odseparowanie się od innych. Uważa się, że lądy skolonizował tylko jeden gatunek rośliny, który stosunkowo szybko podzielił się na nowe.



De Jennifer Morris twierdzi, że najwcześniejsze rozdzielenie roślin lądowych nastąpiło między 515 a 469 mln lat temu. To 40-90 mln lat przed szacunkami opartymi na skamieniałościach.



- Nasze badania pokazują, że przodkowie roślin lądowych żyli w środkowym kambrze (509-497 mln lat temu). To pokazuje jak ważna była ekspansja roślin w kontekście pojawienia się zwierząt lądowych - powiedział Mark Puttick, współautor badań.