Ptaki, które pachną cytrusami

​Najnowsze badania z dziedziny ekologii behawioralnej ujawniły, że największe szanse na znalezienie partnerki ma nie tylko ptak z najpiękniejszym czubem na głowie, ale także taki o najsilniejszym zapachu. Pod tym względem nurniczki czubate nie mają konkurencji.

Zdjęcie Nurniczki czubate pachną cytrusami /Fot. NOAA /materiały prasowe

Jeszcze kilka lat temu nie było pewne, czy ptaki mają zmysł węchu, a jeżeli tak, to w jakim celu. Ale ptaki z gatunku nurniczków czubatych (Aethia cristatella) z wyspy Shumagin na Alasce udowodniły, że ptaki nie tylko mają zmysł węchu, ale i wykorzystują go do przyciągnięcia partnera.

Reklama

Wśród nurniczków czubatych - podobnie jak u wielu innych gatunków ptaków - najatrakcyjniejszymi samcami są te z największym czubem na głowie. To jednak nie wszystko - równie ważny jest także zapach zwierzęcia. Ptaki te wydzielają silny, a nawet ostry zapach cytrusów, którzy uczeni z Uniwersytetu na Alasce połączyli z potencjalnym sukcesem seksualnym.



- Zapach cytrusów jest niesamowicie intensywny. Nurniczki są najintensywniej pachnącymi ptakami, jakie znam - powiedział Hector Douglas, biolog morski, jeden z autorów badań.



Douglas schwytał dziesiątki ptaków i umieszczali je w jeden po drugim w zamykanym pojemniku, aby określić siłę ich zapachu. Ten wydzielany przez pióra na karku samców nurniczków wytwarza silne aldehydy o zapachu cytrusów. Z kolei ptaki o silnym zapachu wytwarzają szybciej kortykosteron, co oznacza, że zapach faktycznie działa jako wskaźnik sprawności fizycznej zwierzęcia.



Naukowcy wciąż jednak nie wiedzą, dlaczego nurniczki akurat pachną cytrusami.