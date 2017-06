Ptak sprzed 100 mln lat

Naukowcy odkryli liczącego 100 mln lat ptaka uwięzionego w bursztynie. To najlepiej zachowany okaz znany nauce.

Zdjęcie Fot. Xing Lida, Ming Bai /materiały prasowe

Niezwykłe odkrycie w Birmie rzuca nowe światło na to, co działo się na naszej planecie 100 mln lat temu. Fragment bursztynu ze szczątkami prehistorycznego ptaka to ewenement na skalę światową.



Wewnątrz bursztynu można wyodrębnić głowę, ogon i szyję ptaka, ale naprawdę imponujące są skrzydła i nogi. Żywica doskonale zachowała pióra ptaka, jego ciało oraz szpony, dając wgląd w grupę prehistorycznych zwierząt zwanych enantiornitami.



- To najbardziej kompletny i szczegółowy prehistoryczny ptak, jaki kiedykolwiek widziałem. Widząc coś takiego jestem kompletnie zdumiony. To wspaniałe - powiedział Ryan McKellar z kanadyjskiego Muzeum Saskatchewan, jeden z autorów odkrycia.



Naukowcy podejrzewają, że ptak wpadł w smołowatą ciecz krótko po narodzinach. Niestety, mimo iż ciało ptaka wygląda na niemal nietknięcie, prawdopodobnie stanowi czysty węgiel, co oznacza, że jego materiału genetycznego już nie uzyskamy.



Enantiornity to grupa prehistorycznych ptaków, które wyewoluowały w tym samym czasie, co przodkowie współczesnych ptaków, ale z jakiegoś powodu wyginęły wraz z dinozaurami.



Zdjęcie Fot. Xing Lida, Ming Bai / materiały prasowe