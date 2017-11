Przodkowie pand żyli w Europie

Powszechnie uważa się, że pandy od zawsze żyją w Chinach. Najnowsze dowody sugerują, że 10 mln lat temu przodkowie tych niedźwiedzi zamieszkiwali Europę.

Zdjęcie Kiedyś pandy żyły w Europie /AFP

Zespół naukowców z Uniwersytetu w Toronto pod kierownictwem Davida Beguna poszukiwał kości hominidów, kiedy natknął się na tajemnicze zęby, które prawdopodobnie należały do pandy.



Zęby pochodzą od nieznanego wcześniej gatunku zwierząt powiązanego z pandami, które zespół Begun nazwał Miomaci pannonicum. Naukowcy porównali ich kształt i strukturę z zębami innych niedźwiedzi i odkryto, że zwierzęta te jadły podobne potrawy co dzisiejsze pandy.



- Oba gatunki spożywały twarde pokarmy roślinne, wymagające ścinania, a nie miażdżenia żywności podczas żucia. To mówi nam, że sposób życia przodków pand jest zbliżony do współczesnych pand. Miomaci pannonicum można uznać za niebezpośredniego przodka, a bardziej - kuzynkę - pand współczesnych - powiedział Begun.



Nowe odkrycie dowodzi, że krewni pand spożywali pokarm roślinny miliony lat przed tym jak pandy nauczyły się jeść bambusa. Ta cecha wyewoluowała w Chinach ok. 2 mln lat temu.



Od dłuższego czasu zakładano, że niedźwiedzie z rodziny pand ograniczają się do występowania na terenie Chin. Najnowsze badania pokazują, że pandy mieszkały na Węgrzech 10 mln lat temu. Co więcej, w 2012 r. w Hiszpanii znaleziono skamieniałości pandy sprzed 11,6 mln lat. W związku z tym coraz więcej świadczy o tym, że pandy pochodzą z Europy, a do Azji przedostały się na drodze migracji.