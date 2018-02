Pomarańczowe krokodyle z Gabonu

Dziesięć lat temu biolodzy natknęli się na dziwną grupę krokodyli karłowatych zamieszkujących system jaskiń Abanda w Gabonie.

Zdjęcie Tak wyglądają pomarańczowe krokodyle karłowate z Gabonu /materiały prasowe

Krokodyle zmieniły kolor skóry na pomarańczowy, aby dostosować się do nowego stylu życia w wilgotnych i ciemnych jaskiniach. To niezwykłe zjawisko, gdyż większość zwierząt ma tendencję do tracenia pigmentu w warunkach niedoboru światła. Pomarańczowa barwa jest wynikiem obecności mocznika w odchodach nietoperzy spływających na skórę krokodyli.



W przeciwieństwie do naziemnych populacji afrykańskich krokodyli karłowatych, krokodyle jaskiniowe są praktycznie ślepe. To zrozumiałe, skoro większą część życia spędzają w całkowitym zaciemnieniu. Zwierzęta te są na diecie składającej się z nietoperzy, świerszczy i alg.



Nie jest jasne, ile pomarańczowych krokodyli karłowatych żyje na wolności. Podczas dwóch wypraw do systemu jaskiń Abanda w 2010 i 2011 r. naukowcy zaobserwowali 20 osobników. Prawdopodobnie jest ich jednak znacznie więcej.



Wstępna analiza DNA przeprowadzona w 2010 r. wykazała "genetyczną różnicę kilku procent" między krokodylami zamieszkującymi jaskinie i innymi gadami żyjącymi w Gabonie. To pokazuje, że krokodyle te żyją w jaskiniach od kilku tysięcy lat i rzadko wychodzą na zewnątrz.



- Moglibyśmy powiedzieć, że mamy mutujący gatunek, ponieważ krokodyl jaskiniowy ma inny genetyczny haplotyp od tego żyjącego na lądzie - powiedział Richard Oslisly, który jako pierwszy dostrzegł pomarańczowe krokodyle w 2008 r.