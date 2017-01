Owad sprzed 100 mln lat, który wygląda jak kosmita

Do tej pory opisano prawie milion gatunków owadów, zarówno wciąż żyjących, jak i wymarłych. Teraz odkryto insekta sprzed 100 mln lat, który jest tak niezwykły, że postanowiono wyodrębnić dla niego osobny rząd w systematyce.

Zdjęcie Aethiocarenus burmanicus w pełnej krasie /materiały prasowe

Wszystkie znane nam gatunki owadów są przypisane do jednego z 31 istniejących rzędów. Teraz mamy ich już 32.



- Owad ten wykazuje szereg cech, które po prostu nie pasują do znanych mi gatunków owadów. Nigdy wcześniej nie widziałem czegoś podobnego - powiedział prof. George Poinar z Uniwersytetu Stanowego Oregon.



Nowo odkryty owad żył prawdopodobnie na korze drzew i żywił się roztoczami, grzybami lub robakami.



Owad ma dziwną trójkątną głowę, która wygląda jak połączenie głowy mrówki z głową kosmity. Na szyi występują gruczoły wytwarzające związki chemiczne odstraszające drapieżniki. Zaskakujący jest także płaski tułów i stosunkowo długie nogi owada. Organizm ten najprawdopodobniej mógł poruszać się bardzo szybko.



Nowo odkryty gatunek owada nazwano Aethiocarenus burmanicus, który przypisano do nowo utworzonego rzędu Aethiocarenodea. Owad został znaleziony w dolinie Hukawng w Mjanmie. Naukowcy niewiele wiedzą o stylu życia owada oraz dlaczego gatunek ten wyginął.