Orangutany Tapanuli zagrożone wyginięciem

Naukowcy obawiają się, że orangutan Tapanuli, jedna z najrzadszych małp na świecie, może wkrótce wyginąć.

Zdjęcie Orangutan Tapanuli /Fot. Tim Laman /Wikipedia

Orangutan Tapanuli (Pongo tapanuliensis) został odkryty w 2017 r. na Sumatrze. Uważa się, że w naturalnych warunkach żyje mniej niż 800 osobników na obszarze o wielkości Sydney. Jest to najrzadszy z siedmiu znanych gatunków orangutanów.



W "Current Biology" opublikowano raport dotyczący wyzwań stojących przed orangutanami. Ich przyszłość nie maluje się w kolorowych barwach, bo wiele wskazuje na to, że zwierzęta te czeka walka o przetrwanie.



- W ciągu 40 lat badań, nie widziałem niczego tak dramatycznego - powiedział prof. William Laurance z Uniwersytetu Jamesa Cooka, główny autor badań.



Głównym zagrożeniem dla orangutanów jest planowana budowa megatamy przez firmę Sinohydro, która ma zostać ukończona w 2022 r. Warty 1,6 mln dol. projekt Batang Toru zaleje część siedlisk orangutanów drogami i liniami energetycznymi. Naukowcy apelują, by projekt Batang Toru został odwołany.



Nie wiadomo jaka przyszłość czeka orangutana Tapanuli, ale może stać się on jedną z wielu ofiar budowy "nowego jedwabnego szlaku" przez Chiny.