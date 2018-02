Odszyfrowano genom płaza o ogromnym potencjale regeneracyjnym

Naukowcom udało się zsekwencjonować genom aksolotla, płaza znanego ze swoich zdolności regeneracyjnych. Czy to otworzy drogę do lepszego leczenia urazów u ludzi?

Zdjęcie Ambystoma mexicanum /materiały prasowe

Aksolotl meksykański (Ambystoma mexicanum) to endemiczny słodkowodny gatunek drapieżnego płaza ogoniastego, którego cechą charakterystyczną jest zjawisko neotenii, czyli zdolność do rozmnażania się płciowego postaci larwalnej. Aksolotl jest płazem jadalnym, cennym zwierzęciem laboratoryjnym, bywa także hodowana w akwariach.



Zwierzę to interesuje także naukowców ze względu na niezwykłe zdolności regeneracyjne. Podobnie jak inne płazy, aksolotle mogą szybko odtwarzać kończyny utracone podczas walki, ale to nie wszystko. Aksolotle mogą także odtwarzać uszkodzone narządy, w tym części mózgu.



Teraz udało się szczegółowo zsekwencjonować genom aksolotla, co może tchnąć nowe życie do medycyny regeneracyjnej. Już wcześniej udało się ustalić, że to gen Prod1 odpowiada za niezwykłe zdolności regeneracyjne aksolotli. Teraz jednak odkryto, że inne geny z tej samej rodziny także odgrywają ważną rolę w procesach regeneracji.



Badania były trudne, ponieważ aksolotle mają duży genom - 10 razy większy od ludzkiego, pełny powtarzających się sekwencji. Jest to jak dotąd największy zsekwencjonowany genom.