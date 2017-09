Odkryto żabę, która polowała na dinozaury

Naukowcy odkryli gigantyczny, wymarły gatunek żaby, który był w stanie polować na niewielkie dinozaury.

Gigantyczna żaba wielkości piłki plażowej, która żyła 70 mln lat temu, była wystarczająco silna, by polować na małe dinozaury. Beelzebufo ampinga, bo tak się nazywa, to największa żaba, jaka kiedykolwiek żyła. Z wyglądu była podobna do współczesnych żab z rodzaju Ceratophrys.



Żaby Ceratophrys są również znane jako żaby Pacman ze względu na okrągłe ciała i ogromne usta. Są stworzeniami czekającymi w spokoju na swoje ofiary, mogącymi zaatakować z dużą siłą. W celu oszacowania siły ugryzienia Beelzebufo ampinga, naukowcy przyjrzeli się bliżej żabom Ceratophrys.



Zastosowali specjalny przetwornik składający się z dwóch płytek pokrytych skórą. Kiedy żaba je ugryzie, można zmierzyć siłę, z jaką to zrobiła. Żaby Ceratophrys z głową o średnicy 4,5 cm mogą gryźć z siłą 30 Newtonów, czyli ok. 3 kg.



- W przeciwieństwie do zdecydowanej większości żab, które mają słabe szczęki i zazwyczaj polują na małe zdobycze, żaby rogate atakują zwierzęta tak duże jak inne żaby, węże i gryzonie. Ich potężne szczęki odgrywają ważną rolę w łapaniu i przytrzymywaniu ofiar - powiedział Marc Jones z Uniwersytetu w Adelaide.

Metodą skalowania wywnioskowano, że żaba o 10-centymetrowych ustach dysponuje siłą 500 Newtonów, czyli ok. 50 kg. W Ameryce Południowej są żaby rogate na tyle duże, by ich siła szczęk była porównywalna z tą dysponującą przez żółwie, krokodyle i drapieżne ssaki o zbliżonym rozmiarze ust.



Zgodnie z powyższymi analizami, naukowcy są przekonani, że żaby Beelzebufo ampinga o szerokości ust ok. 15,4 cm były w stanie atakować ofiary z siłą 2200 Newtonów (ponad 220 kg). Oznacza to, że zwierzęta te prawdopodobnie były w stanie polować na małe dinozaury, z którymi dzieliły środowisko.