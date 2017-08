Odkryto skamieniałości pierwszych szybujących ssaków

W Chinach odkryto skamieniałości pierwszych "skrzydlatych" ssaków sprzed 160 mln lat.

Zdjęcie Tak mogły wyglądać pierwsze szybujące ssaki /materiały prasowe

Najnowsze badania potwierdzają, że przodkowie ssaków szybowali między drzewami podobnie jak niektóre dzisiejsze zwierzęta. Oznacza to, że ssaki były bardziej zróżnicowane w dobie dinozaurów niż nam się wydawało.



Dwa nowe gatunki kopalne charakteryzują się wysoce wyspecjalizowanymi cechami, które pozwalały im wspinać się po drzewach, schodzić na gałęzie i wykorzystywać lot ślizgowy. Oznacza to, że zdolność ssaków do szybowania wykształciła się wcześniej niż podejrzewano.



- Te ssaki jurajskie są naprawdę pierwszymi, które szybowały. W pewnym sensie, jako pierwsze dostały skrzydła "wśród wszystkich ssaków" - powiedział prof. Zhe-Xi Lue z Uniwersytetu w Chicago.



Nowo odkrytymi gatunkami są Maiopatagium furculiferum i Vilevolodon diplomyl. Należą one do Haramiidów, wymarłego rzędu ssakokształtnych zwierząt o niepewnej pozycji filogenetycznej. To właśnie Haramiidy mogły być przodkami współczesnych ssaków.



Szybowanie różni się od lotu napędzanego skrzydłami, który stosują ptaki i nietoperze. Do współczesnych szybujących ssaków można zaliczyć latające wiewiórki z Ameryki Północnej i Azji, łuskowate gryzonie z Afryki, łotopałanki karłowate z Australii czy rodzina lotokotowatych.



- Myślimy o jurze jako o "świecie dinozaurów", ale skamieniałości pokazują nam wielką różnorodność małych ssaków, które wykonywały liczne zadania ekologiczne, tak jak dzisiaj - powiedział dr Roger Benson z Uniwersytetu Oksfordzkiego.